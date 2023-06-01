4人組ユニット「ふぉ〜ゆ〜」が、舞台「隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星宵のかなたにふぉ〜エヴァー〜」（6月6日から、名古屋市公会堂など3都市）で主演を務めることが5日、分かった。2022年に初演された人気シリーズの第3弾で、ゲストにNON STYLE石田明（46）が出演する。

下町の商店街「隅田川ヤングロード」を舞台に、どこか憎めない住人たちが繰り広げるコメディー作品。通称「劇団尺伸ばし」こと「ふぉ〜ゆ〜」4人の特有のアドリブ、キレのあるギャグで彩られる。前作から続いて団子屋「丸福商店」を営む五郎は福田悠太（39）、五郎の息子末吉は辰巳雄大（39）、お隣の呉服屋店主のはじめは越岡裕貴（39）、なぜかしゃべる飼い犬ポチは松崎祐介（39）が演じる。

松崎は「劇団尺伸ばしと石田明さんの化学変化がどこまで物語にトゥクスされるのか？今から楽しみです」と見どころを挙げ「今回も前作を上回る事間違いなしです」と呼びかけた。東京公演は同10日からサンシャイン劇場で開幕。大阪公演は同27日からCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて開催。

＜コメント＞

▽福田悠太「何も考えずにゲラゲラ笑える舞台をお届けしている「劇団尺伸ばし」の公演のお知らせです。健康になれば寿命が延びます。そうです、「劇団尺伸ばし」の演劇を見ると人生の尺が伸びるそうです。うそか真か是非劇場でお待ちしております」

▽辰巳雄大「この作品は観劇すると沢山笑えて、小林顕作さんの生み出すクセになる名曲を楽しめ、心の温かくなるストーリーで人生の尺（寿命）が伸びると言われています。更に今回はNON STYLE石田さんという強力なゲストが作品を彩ってくれます。間違いなく多幸感あふれる作品になるので、あなたの人生の尺を少し使い我々と過ごしませんか？」

▽越岡裕貴「今回も小林顕作さん演出のもと、新たにNON STYLE石田さんにも参加していただけるので、前作とはまた違った化学反応が起きると思うと、楽しみで仕方ありません。ただただ楽しんで頂けるよう、すてきな作品にします、気兼ねなく劇場に足を運んでいただけるとうれしいです」

▽松崎祐介「目玉はNON STYLEの石田明さんですよ！劇団尺伸ばしと石田明さんの化学変化がどこまで物語にトゥクスされるのか？今から楽しみです。まさにトゥ〜ル〜です。涙なしではいられないでしょう。是非ハンカチをお忘れなく。劇場でお待ちして松」

▽石田明（NON STYLE）「チームワークが完璧すぎてどんどん尺が伸びる公演だといううわさを耳にしました。（実際、台本にも今まで見た事のない【尺伸ばしタイム】と書かれているフリーゾーンみたいなのを発見しました）芸人からしたらヨダレが垂れそうです。だからこそ石田明としてではなく、駒沢アキトとしていい刺激が与えられたらなと思います。間違いなく楽しい公演になるはずです」