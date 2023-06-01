NY株式5日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　47770.04（-969.37　-1.99%）
ナスダック　　　22577.49（-229.99　-1.01%）
CME日経平均先物　54195（大証終比：-945　-1.74%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10413.94（-153.71　-1.45%）
独DAX　 23815.75（-389.61　-1.61%）
仏CAC40　 8045.80（-121.93　-1.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.581（+0.033）
10年債　 　4.131（+0.035）
30年債　 　4.746（+0.012）
期待インフレ率　 　2.322（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（+0.091）
英　国　　4.542（+0.101）
カナダ　　3.333（+0.057）
豪　州　　4.798（+0.051）
日　本　　2.153（+0.043）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝79.26（+4.60　+6.16%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5064.70（-70.00　-1.36%）

ビットコイン（ドル）
70958.69（-2382.19　-3.25%）
（円建・参考値）
1118万6637円（-375552　-3.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ