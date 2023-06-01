ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９６９ドル安 ナスダックも１％の大幅安
NY株式5日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 47770.04（-969.37 -1.99%）
ナスダック 22577.49（-229.99 -1.01%）
CME日経平均先物 54195（大証終比：-945 -1.74%）
欧州株式5日終値
英FT100 10413.94（-153.71 -1.45%）
独DAX 23815.75（-389.61 -1.61%）
仏CAC40 8045.80（-121.93 -1.49%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.033）
10年債 4.131（+0.035）
30年債 4.746（+0.012）
期待インフレ率 2.322（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（+0.091）
英 国 4.542（+0.101）
カナダ 3.333（+0.057）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝79.26（+4.60 +6.16%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5064.70（-70.00 -1.36%）
ビットコイン（ドル）
70958.69（-2382.19 -3.25%）
（円建・参考値）
1118万6637円（-375552 -3.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
