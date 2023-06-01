ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７６６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 47973.01（-766.40 -1.57%）
ナスダック 22747.74（-59.74 -0.26%）
CME日経平均先物 54750（大証終比：-390 -0.71%）
欧州株式5日終値
英FT100 10413.94（-153.71 -1.45%）
独DAX 23815.75（-389.61 -1.61%）
仏CAC40 8045.80（-121.93 -1.49%）
米国債利回り
2年債 3.587（+0.039）
10年債 4.134（+0.039）
30年債 4.750（+0.016）
期待インフレ率 2.318（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（+0.091）
英 国 4.542（+0.101）
カナダ 3.333（+0.057）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝79.44（+4.78 +6.40%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5085.90（-48.80 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
71110.06（-2230.82 -3.04%）
（円建・参考値）
1120万7657円（-351600 -3.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47973.01（-766.40 -1.57%）
ナスダック 22747.74（-59.74 -0.26%）
CME日経平均先物 54750（大証終比：-390 -0.71%）
欧州株式5日終値
英FT100 10413.94（-153.71 -1.45%）
独DAX 23815.75（-389.61 -1.61%）
仏CAC40 8045.80（-121.93 -1.49%）
米国債利回り
2年債 3.587（+0.039）
10年債 4.134（+0.039）
30年債 4.750（+0.016）
期待インフレ率 2.318（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（+0.091）
英 国 4.542（+0.101）
カナダ 3.333（+0.057）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝79.44（+4.78 +6.40%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5085.90（-48.80 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
71110.06（-2230.82 -3.04%）
（円建・参考値）
1120万7657円（-351600 -3.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ