NY株式5日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　47973.01（-766.40　-1.57%）
ナスダック　　　22747.74（-59.74　-0.26%）
CME日経平均先物　54750（大証終比：-390　-0.71%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10413.94（-153.71　-1.45%）
独DAX　 23815.75（-389.61　-1.61%）
仏CAC40　 8045.80（-121.93　-1.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.587（+0.039）
10年債　 　4.134（+0.039）
30年債　 　4.750（+0.016）
期待インフレ率　 　2.318（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（+0.091）
英　国　　4.542（+0.101）
カナダ　　3.333（+0.057）
豪　州　　4.798（+0.051）
日　本　　2.153（+0.043）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝79.44（+4.78　+6.40%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5085.90（-48.80　-0.95%）

ビットコイン（ドル）
71110.06（-2230.82　-3.04%）
（円建・参考値）
1120万7657円（-351600　-3.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ