日経225先物：6日2時＝430円安、5万4710円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比430円安の5万4710円と急落。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては568.06円安。出来高は2万1341枚となっている。
TOPIX先物期近は3671.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54710 -430 21341
日経225mini 54705 -435 373360
TOPIX先物 3671.5 -14 23853
JPX日経400先物 33230 -315 1224
グロース指数先物 737 -4 1157
東証REIT指数先物 売買不成立
