　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比430円安の5万4710円と急落。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては568.06円安。出来高は2万1341枚となっている。

　TOPIX先物期近は3671.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.17ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54710　　　　　-430　　　 21341
日経225mini 　　　　　　 54705　　　　　-435　　　373360
TOPIX先物 　　　　　　　3671.5　　　　　 -14　　　 23853
JPX日経400先物　　　　　 33230　　　　　-315　　　　1224
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　-4　　　　1157
東証REIT指数先物　　売買不成立

