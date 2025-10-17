《Expo Legacy》「ミャクミャクに会えた！」太陽の塔バックに 2つの万博の顔が共演
大阪・関西万博（2025年4〜10月開催）の東・西ゲートで来場者を出迎えた公式キャラクター「ミャクミャク」像が、1970年大阪万博会場跡地で整備された万博記念公園（大阪府吹田市・千里丘陵）に移設された。
大阪万博のシンボル「太陽の塔」をバックに、絶好のフォトスポットとなっている。
大阪・関西万博会場（大阪市此花区・夢洲）東ゲート付近に設置され、正座をした“いらっしゃい”バージョン（高さ3.85メートル）が同公園内の太陽の広場、西ゲート付近で手を広げた“ワクワク”バージョン（同）が平和のバラ園前にそれぞれ設置されている。展示は5月末までの予定。
大阪府豊中市から訪れたファミリーは、「大阪・関西万博がよみがえってきました。夢洲の、あの熱狂的な雰囲気を思い出します。何よりも子どもが喜んでくれました」と満足顔。
福岡県から関西旅行のルートに万博記念公園を選んだ夫婦は、「大阪・関西万博は予約が取れなかったので、やっとミャクミャクに会えて感無量。太陽の塔は私たちの親がリアルで見ていたので、『これが2つの万博のレガシーか』としみじみ感じました」と話した。
大阪府は6月以降、この2体を公募で選定した観光スポットなどで巡回させ、誘客・活性化を図る。スケジュールは後日公表する。