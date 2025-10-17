大阪・関西万博（2025年4〜10月開催）の東・西ゲートで来場者を出迎えた公式キャラクター「ミャクミャク」像が、1970年大阪万博会場跡地で整備された万博記念公園（大阪府吹田市・千里丘陵）に移設された。

「ミャクミャク」と「太陽の塔」1970年から2025年へ引き継がれる“レガシー” 〈2026年3月1日撮影 大阪府吹田市・万博記念公園〉

万博記念公園のゲートをくぐるとすぐに“鎮座”するミャクミャクが

大阪万博のシンボル「太陽の塔」をバックに、絶好のフォトスポットとなっている。

夢洲の会場・東ゲート付近では大屋根リング（現在解体中）をバックにパチリ「ミャクミャク、ありがとう」〈2025年10月13日 大阪市此花区 大阪・関西万博閉幕日に撮影〉

大阪・関西万博会場（大阪市此花区・夢洲）東ゲート付近に設置され、正座をした“いらっしゃい”バージョン（高さ3.85メートル）が同公園内の太陽の広場、西ゲート付近で手を広げた“ワクワク”バージョン（同）が平和のバラ園前にそれぞれ設置されている。展示は5月末までの予定。

「これが万博レガシー！」太陽の塔とミャクミャク」2つの顔がそろってお出迎え〈2026年3月1日撮影 大阪府吹田市・万博記念公園〉

大阪府豊中市から訪れたファミリーは、「大阪・関西万博がよみがえってきました。夢洲の、あの熱狂的な雰囲気を思い出します。何よりも子どもが喜んでくれました」と満足顔。

「夢洲に行けなかったけど、ここでミャクミャクに会えた！」〈2026年3月1日撮影 大阪府吹田市・万博記念公園〉

福岡県から関西旅行のルートに万博記念公園を選んだ夫婦は、「大阪・関西万博は予約が取れなかったので、やっとミャクミャクに会えて感無量。太陽の塔は私たちの親がリアルで見ていたので、『これが2つの万博のレガシーか』としみじみ感じました」と話した。

万博記念公園中央ゲート（中央口）は朝からにぎわいを見せる 2026年6月からは大阪府内の観光スポットへ“巡回の旅”に〈2026年3月1日撮影 大阪府吹田市〉

大阪府は6月以降、この2体を公募で選定した観光スポットなどで巡回させ、誘客・活性化を図る。スケジュールは後日公表する。