NY株式5日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　48084.93（-654.48　-1.34%）
ナスダック　　　22756.18（-51.30　-0.22%）
CME日経平均先物　54920（大証終比：-220　-0.40%）

欧州株式5日GMT16:03
英FT100　 10460.88（-106.77　-1.01%）
独DAX　 23920.77（-284.59　-1.18%）
仏CAC40　 8075.22（-92.51　-1.13%）

米国債利回り
2年債　 　3.578（+0.031）
10年債　 　4.133（+0.037）
30年債　 　4.754（+0.020）
期待インフレ率　 　2.317（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.833（+0.083）
英　国　　4.524（+0.083）
カナダ　　3.324（+0.048）
豪　州　　4.798（+0.051）
日　本　　2.153（+0.043）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝78.72（+4.06　+5.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.60（-34.10　-0.66%）

ビットコイン（ドル）
71403.69（-1937.19　-2.64%）
（円建・参考値）
1124万9651円（-305204　-2.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ