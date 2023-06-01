ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６５４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 48084.93（-654.48 -1.34%）
ナスダック 22756.18（-51.30 -0.22%）
CME日経平均先物 54920（大証終比：-220 -0.40%）
欧州株式5日GMT16:03
英FT100 10460.88（-106.77 -1.01%）
独DAX 23920.77（-284.59 -1.18%）
仏CAC40 8075.22（-92.51 -1.13%）
米国債利回り
2年債 3.578（+0.031）
10年債 4.133（+0.037）
30年債 4.754（+0.020）
期待インフレ率 2.317（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.833（+0.083）
英 国 4.524（+0.083）
カナダ 3.324（+0.048）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝78.72（+4.06 +5.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.60（-34.10 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
71403.69（-1937.19 -2.64%）
（円建・参考値）
1124万9651円（-305204 -2.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48084.93（-654.48 -1.34%）
ナスダック 22756.18（-51.30 -0.22%）
CME日経平均先物 54920（大証終比：-220 -0.40%）
欧州株式5日GMT16:03
英FT100 10460.88（-106.77 -1.01%）
独DAX 23920.77（-284.59 -1.18%）
仏CAC40 8075.22（-92.51 -1.13%）
米国債利回り
2年債 3.578（+0.031）
10年債 4.133（+0.037）
30年債 4.754（+0.020）
期待インフレ率 2.317（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.833（+0.083）
英 国 4.524（+0.083）
カナダ 3.324（+0.048）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝78.72（+4.06 +5.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.60（-34.10 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
71403.69（-1937.19 -2.64%）
（円建・参考値）
1124万9651円（-305204 -2.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ