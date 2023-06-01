　その後もドル高の動きが継続しており、ドル円は１５７円台後半に再び上昇している。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、中東情勢に沈静化の気配が依然見当たらない。

　この動きを見て原油相場が７９ドル台まで上昇しており、米国債利回りも連れ高となる中、ドルへの逃避買いが続いている。

　強い上値抵抗として意識されている１５８円台を再びうかがう展開となっている。水準を突破すれば１６０円を再度視野に入いるとの声も出ている。

USD/JPY　157.71　EUR/USD　1.1573　GBP/USD　1.3308

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美