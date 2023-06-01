ドル円は１５７円台後半 原油が７９ドル台に上昇 イランの中東諸国への攻撃が続く＝ＮＹ為替 ドル円は１５７円台後半 原油が７９ドル台に上昇 イランの中東諸国への攻撃が続く＝ＮＹ為替

その後もドル高の動きが継続しており、ドル円は１５７円台後半に再び上昇している。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、中東情勢に沈静化の気配が依然見当たらない。



この動きを見て原油相場が７９ドル台まで上昇しており、米国債利回りも連れ高となる中、ドルへの逃避買いが続いている。



強い上値抵抗として意識されている１５８円台を再びうかがう展開となっている。水準を突破すれば１６０円を再度視野に入いるとの声も出ている。



USD/JPY 157.71 EUR/USD 1.1573 GBP/USD 1.3308



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

