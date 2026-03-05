◆フィギュアスケート 世界ジュニア選手権 第２日（５日、エストニア・タリン）

女子ショートプログラムが行われ、初出場の岡田芽依（名東ＦＳＣ）は、５３・７０点の２４位で７日のフリーに進んだ。４連覇を目指す島田麻央（木下グループ）が７１・９０点で首位発進。岡万佑子（木下アカデミー）が２・１３点差で２位と続いた。３位には日本と二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけている。

岡田は冒頭の３回転ループ、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷させた。流れに乗りたかったが、後半に予定していたルッツ―トウループの連続３回転ジャンプで大きなミスが出た。ルッツは１回転になり、立て直しを図りたかったトウループでは転倒。悔しい失敗に険しい表情でリンクを後にした。

今シーズンはジュニアグランプリ（ＧＰ）初戦で優勝するなど、安定した成績を残してきた１５歳。悔しいミスが出たが、ギリギリ２４位でフリー進出を果たした。首位の島田麻央（木下グループ）とは１８・２０点差と出遅れたが、１つでも上の順位を目指して巻き返しを図る。