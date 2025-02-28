◆フィギュアスケート 世界ジュニア選手権 第２日（５日、エストニア・タリン）

女子ショートプログラムが行われ、初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が自己ベストの６９・７７点をマークし、２位で７日のフリーへ進んだ。４連覇を目指す島田麻央（木下アカデミー）が７１・９０点で首位に立っている。３位には日本との二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけた。岡田芽依（名東ＦＳＣ）はジャンプのミスが響き２４位と出遅れた。

岡は冒頭のルッツ―トウループの連続３回転ジャンプを成功させ、勢いに乗った。続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転ループも決めた。柔軟性を生かし、テーマであるクジャクになりきって会場を盛り上げた。スピン、ステップも最高レベルを獲得。演技後は小さくうなずき、自己ベストをたたき出すと驚いたような表情を見せた。

昨年の全日本選手権では強豪のシニア勢に交ざり、６位と健闘した１６歳。首位とは２・１３点差でフリーを迎える。大技トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、逆転Ｖを狙う。