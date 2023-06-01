プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼」 「ブロッコリーのガーリックソテー」 「鶏肉のクリームスープ」 の全3品。
簡単に出来上がる丼と野菜の副菜、温まるスープの和洋折衷の献立です。

【主食】簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼
マグロとアボカドをしょうゆベースのタレに漬けてご飯にのせるだけ！火を使わない簡単おいしい丼です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：610Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

マグロ  (サク)200g
アボカド  1/2個
玉ネギ  1/4個
貝われ菜  1/4パック ご飯  (炊きたて)丼2杯分
＜和えダレ＞
  しょうゆ  大さじ2
  みりん  小さじ1
  ゴマ油  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
  すり白ゴマ  小さじ1
焼きのり  1枚

【下準備】

マグロ、アボカドは1.5cm角に切る。玉ネギは薄切りにして水にさらし、辛味をとってザルに上げる。貝われ菜は根元を切り落とし、長さ2cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜和えダレ＞の材料を混ぜ合わせ、マグロ、アボカド、玉ネギを加えて混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. 器にご飯を盛って手でちぎった焼きのりをのせ、(1)を盛る。上から残った＜和えダレ＞をかけ、貝われ菜をのせる。

©Eレシピ



【副菜】ブロッコリーのガーリックソテー
ブロッコリーは少し食感を残すようにゆでて、かつお節とニンニクの風味でいただきます。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：46Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ブロッコリー  1/2株 ニンニク  (みじん切り)1/2片分
しょうゆ  小さじ1/2
かつお節  3g
オリーブ油  小さじ1

【下準備】

ブロッコリーは小房に分ける。茎の部分は皮を厚めにむき、幅5mmに切る。熱湯でサッとゆでてザルに上げる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにオリーブ油、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたらブロッコリーを炒める。

©Eレシピ


2. しょうゆ、かつお節を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】鶏肉のクリームスープ
牛乳を加えてクリーミーで食べ応えのあるスープに仕上げます。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：236Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  1/4枚
玉ネギ  1/2個
ニンジン  4cm
水  150ml
＜スープ＞
  牛乳  300ml
  固形スープの素  1個
塩コショウ  少々
バター  5g

【下準備】

鶏もも肉は1.5cm角に切る。玉ネギ、皮をむいたニンジンは粗めのみじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にバターを入れて中火で熱し、鶏もも肉を色が変わるまで炒め、玉ネギ、ニンジンを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 水を加え、ニンジンがやわらかくなるまで煮て、＜スープ＞の材料を加えて煮たたせる。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。

©Eレシピ