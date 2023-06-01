【今日の献立】2026年3月6日(金)「簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼」
簡単に出来上がる丼と野菜の副菜、温まるスープの和洋折衷の献立です。
【主食】簡単！マグロとアボカドのハワイ風アヒポキ丼
マグロとアボカドをしょうゆベースのタレに漬けてご飯にのせるだけ！火を使わない簡単おいしい丼です。
調理時間：15分
カロリー：610Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）マグロ (サク)200g
アボカド 1/2個
玉ネギ 1/4個
貝われ菜 1/4パック ご飯 (炊きたて)丼2杯分
＜和えダレ＞
しょうゆ 大さじ2
みりん 小さじ1
ゴマ油 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
焼きのり 1枚
【下準備】マグロ、アボカドは1.5cm角に切る。玉ネギは薄切りにして水にさらし、辛味をとってザルに上げる。貝われ菜は根元を切り落とし、長さ2cmに切る。
【作り方】1. ボウルに＜和えダレ＞の材料を混ぜ合わせ、マグロ、アボカド、玉ネギを加えて混ぜ合わせる。
2. 器にご飯を盛って手でちぎった焼きのりをのせ、(1)を盛る。上から残った＜和えダレ＞をかけ、貝われ菜をのせる。
【副菜】ブロッコリーのガーリックソテー
ブロッコリーは少し食感を残すようにゆでて、かつお節とニンニクの風味でいただきます。
調理時間：15分
カロリー：46Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ブロッコリー 1/2株 ニンニク (みじん切り)1/2片分
しょうゆ 小さじ1/2
かつお節 3g
オリーブ油 小さじ1
【下準備】ブロッコリーは小房に分ける。茎の部分は皮を厚めにむき、幅5mmに切る。熱湯でサッとゆでてザルに上げる。
【作り方】1. フライパンにオリーブ油、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたらブロッコリーを炒める。
2. しょうゆ、かつお節を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】鶏肉のクリームスープ
牛乳を加えてクリーミーで食べ応えのあるスープに仕上げます。
調理時間：25分
カロリー：236Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏もも肉 1/4枚
玉ネギ 1/2個
ニンジン 4cm
水 150ml
＜スープ＞
牛乳 300ml
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
バター 5g
【下準備】鶏もも肉は1.5cm角に切る。玉ネギ、皮をむいたニンジンは粗めのみじん切りにする。
【作り方】1. 鍋にバターを入れて中火で熱し、鶏もも肉を色が変わるまで炒め、玉ネギ、ニンジンを加えて炒め合わせる。
2. 水を加え、ニンジンがやわらかくなるまで煮て、＜スープ＞の材料を加えて煮たたせる。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
