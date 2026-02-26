¡ÖÆ±·Ï¿§¹ç¤ï¤»¡×¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡Ústudio CLIP¡Û40¡¦50Âå¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×
Ç»Ã¸¤äÌÀ¤ë¤µ¤¬°Û¤Ê¤ëÆ±·Ï¿§¤Î¿§¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÅý°ì´¶¤äÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤âÀöÎý´¶UP¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï40¡¦50Âå½÷À¤¬¤¼¤Ò¤È¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÆ±·Ï¿§¥³ー¥Ç¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Þ¸«¤¨¥Æ¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Õ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ö¥ëー¤ÎÇ»Ã¸¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¤ÎÁÖ¤ä¤«¥«¥¸¥å¥¢¥ë
Ç»Ã¸°Û¤Ê¤ë¥Ö¥ëー¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÆ±·Ï¿§¥³ー¥Ç¡£¥Üー¥ÀーT¥·¥ã¥Ä¤ÎÇ»¤¤¥Ö¥ëー¤È¡¢¥¸ー¥ó¥º¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÂç¿Í¤é¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ë¥¸ー¥ó¥º¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Î¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ùー¥¸¥å¥Öー¥Ä¤¬ ¡ÈÈ´¤±¡É ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¸¥å¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¾åÉÊ¤µ¤È¹¤È´¤±¤òÎ¾Î©
¾å²¼¥Ùー¥¸¥å¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤òÆ±»þ¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£²ÚÔú¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢´é¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Æ°ìÊâ¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£40¡¦50Âå¤Ë¤â»÷¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿²Ú¤ä¤®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Áõ¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ìー ¡ß ¹õ¤ÇÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ
¥¹¥âー¥¯¥°¥ìー¤Î¥»ー¥¿ー¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë»É½«¥ìー¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï½Å¤µ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤¿Ã¸¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤È·Ú¤µ¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤é¤·¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤â¤Ò¤È¤µ¤¸¡£Â¸µ¤ÏÇò¥·¥åー¥º¤Ç·Ú²÷¤ËÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥µ¥Þ¸«¤¨¥³ー¥Ç¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ëº¹¤·¤Æ¥â¥Î¥Èー¥ó¤ò¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×
¥°¥ìー¤Î¥í¥´¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤È´¤±´¶¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥¹ ¡ß Íî¤Á´¶¥¹¥«ー¥È¤Ç¤â¡¢ÇÛ¿§¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥í¥´¥«¥éー¤È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥éー¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¤Ò¤È¹©É×¤¬¡ý ¼«Á³¤ÊÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K