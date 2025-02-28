◆フィギュアスケート 世界ジュニア選手権 第２日（５日、エストニア・タリン）

女子ショートプログラムが行われ、大会３連覇中の島田麻央（木下グループ）が７１・９０点をマークし、首位発進を決めた。２位には２・１３点差で岡万佑子（木下アカデミー）。３位には日本と二重国籍を持つハナ・バース（オーストラリア）がつけている。岡田芽依（名東ＦＳＣ）はジャンプのミスが響き、２４位と出遅れた。

島田は冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を鮮やかに決め、流れをつかんだ。続く３回転ループも決め、後半のルッツ―トウループの連続３回転ジャンプも華麗に着氷させた。演技後は笑みを浮かべて両手でガッツポーズを作った。

２月のミラノ・コルティナ五輪には昨年６月３０日までに１７歳である必要があり、同１０月に１７歳を迎えた島田は年齢制限のため、出場できなかった。そんな中で同学年の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がミラノ五輪女子シングルで銅メダルを獲得。日本から応援し、「プレッシャーとか緊張というより、楽しんでいるなと感じた。楽しんで銅メダルを取って帰ってきたのがすごい」と大舞台で表彰台に立ったライバルを絶賛していた。

大きな刺激を受けて臨んだ今大会。史上初の４連覇へ向け、最高のスタートを切った。出国前には「シーズン最後なので（意識するのは）４連覇ではなく、楽しんで自分の見せたい滑りをして、笑顔で終わること」と目標を語っていたが、快挙へ向けて絶好のチャンスで７日のフリーに向かう。ジュニアラストの試合で貫禄を見せる。