【MV-01A 斬山碧 ＆ ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET】 9月下旬 発売予定 価格：14,850円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、プラモデル「MV-01A 斬山碧 ＆ ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET」を9月下旬に発売する。価格は14,850円。

本商品は世界観はマルチバース設定で様々なコンテンツのキャラクターが集合「メタモルバース」より斬山碧とブレードライガーが新たに赤を基調とした姿で登場。

1/10スケールのキャラクター可動プラモデル。プリティアーマーモード（素体）斬山碧とバディアーマー（ディフォルメロボ）ブレードライガーのセットとなっており、プリティアーマーモードにバディアーマーの武装を装着しファボアーマーモード（ノーマル）・（覚醒）へと組み換えができる。

顔パーツは塗装済みで新規表情が3種類付属。PVC製の手首が左右それぞれ5種付属し、武器持ち手を使用することでレーザーブレード（大・小）が装備可能。

付属のベースは接続部を上下に可動させることが可能。市販の3ミリ接続のベースも使用することができる。

(C) ＴＯＭＹ