¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢Âè2ÃÆ♡¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬½Õ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥Ûー¥à¥á¥¤¥É¥±ー¥¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Ö¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢¡×Âè2ÃÆ¤ò2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Êçõ¥Ç¥¶ー¥È¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£²Ä°¦¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿çõ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î´Å¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«♡
½Õ¤òºÌ¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢³«ºÅ
¡Ö¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢Âè2ÃÆ¡×¤ò³«ºÅ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ï¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¡¦EggEgg¥¥Ã¥Á¥ó¡¦Cheese Egg Garden¤ÎÁ´Å¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄØ²°àÝàê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ê¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡¦Âç¿¹Å¹¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ë¥ß¥ÍËÌÀé½»Å¹¡¢Á¥¶¶ÅìÉðÅ¹¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ê°½À¥Å¹¡¢¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡¢Âç¿¹Å¹¡Ë¤Ï3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¤Ï¡Öçõ¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡×¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì♡¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤¬ºÌ¤ë¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Îçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öçõ¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡×¤Ï980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤È¥¯¥êー¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´Ö¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¶´¤Þ¤ì¤¿çõ¤¬ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿ー¥É¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥³¥Ýー¤¬½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥º¥³¥Ã¥È¡×¤Ï1,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£çõ¤Î²¦ÍÍ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î²ÌÆù¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öçõ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¡×¤Ï980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£
çõ¤Î¤ª²ÖÈª¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿Íµ¤¥¿¥ë¥È¤Ç¡¢çõ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¤¿¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥¹çõ¤È¥·¥ç¥³¥é¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤Ï1,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¼«Ëý¤Î²¦Æ»¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¾å¼Á¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Îµ»¤¬¸÷¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤òçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç
²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥À¥Ã¥ー¥À¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢Âè2ÃÆ¡£
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥±ー¥¤ä¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤çõ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¿´¤¬ÃÆ¤à½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö