高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり、預かった腕時計を着服した罪に問われている元代表の男が、5日の初公判で起訴内容をおおむね認めました。

■預けた時計の評価額は約400万円「香港にある」

5日、トケマッチに時計を預けた男性に話を聞きました。

被害を訴える男性

「これは（預けた）ロレックスですね。トケマッチの評価だと110万円です」

ほかにももう1本預けていて、評価額はあわせて400万円ほどだったといいます。

──その時計は返ってきている？

被害を訴える男性

「手元にはないです。刑事さんから香港にあると言われました。“転売”ですね」

■福原被告、起訴内容をおおむね認める

高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」。その運営会社の元代表・小湊こと福原敬済被告は、利用者から預かった高級腕時計13本、合わせて時価1600万円相当を着服した罪に問われています。

5日に行われた初公判に、スエット姿で現れた福原被告。

起訴内容について問われると…。

福原敬済被告

「時価の金額は正しいのかわかりませんが、それ以外はおおむね認めます」

■弁護側「被害品の価値については争う」

5年前に運用が始まった「トケマッチ」。

預かった腕時計を有料で貸し出すもので、持ち主には毎月「預託料」が支払われるというサービスでしたが、検察側は冒頭陳述で次のように指摘。

検察側

「預かった腕時計の数パーセントしか、レンタル客からの需要がなかった」

「腕時計の所有者への預託料や家賃をまかなえなくなり、預かった腕時計を売却するなどして現金化することを繰り返した」

福原被告の弁護側は、被害品の価値については争うとしています。

被害を訴える男性が求めることは…。

被害を訴える男性

「お金とかじゃなくて、本来は自分の時計が返ってきてほしい」

◇

次回の裁判は、5月に開かれる予定です。

（3月5日放送『news zero』より）