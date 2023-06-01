木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）最終回で描かれたのは、ザッコクに突きつけられた解体という現実と、それでも最後まで“仕事を終わらせる”という正子（松嶋菜々子）たちの執念だった。政治案件に踏み込みすぎた代償として組織は終わる。けれど、ここまで来て引き下がる理由はない。終わりが決まっているからこそ、やり切るしかない。最終回は、その覚悟が最初から最後まで貫かれていた。

正子たちが狙いを定めたのは、宗一郎（千葉雄大）の元秘書から一転、“鷹羽直哉”として政治家の道を歩き始めた直哉（勝村政信）と、さとやま信用組合の理事長・佐古田（井上順）だ。二人が手を組み、錦之助（小野武彦）の代から積み上げてきた隠し財産である埋蔵金を動かそうとしている。糠の匂いを決定的にしたのが、正子のもとに届いた亡き母名義の口座解約通知だった。30年前に他界した母の口座が、いま動くはずがない。だから正子は直感する。これは父・田次（寺尾聰）が、何かを伝えるために投げ込んだ合図なのだと。

ただ、その合図が何を意味しているのかははっきりしない。裏金に関与してまで成し遂げたいことがあるのか、それとも過去を清算しようとしているのか。父の真意が見えないまま、正子の胸には疑念と痛みが残る。

一方で、直哉と佐古田は新潟の祭りの喧騒に紛れて埋蔵金を安全な場所へ移す算段を進めていた。ザッコクもまた、信用組合の解約口座を悪用した財産隠しのスキームに気づき、同じ場所に踏み込むしかないと腹をくくる。新潟に乗り込んだ正子が向き合ったのは、やはり田次だった。さとやま信用組合に関わっているのではないかと問い詰める娘に、田次は多くを語らず、「タイミングを見誤るな」「俺は俺の仕事をする」と言い残す。田次は田次なりのやり方で決着をつけようとしていたのだ。

引き続き、調査を進めるザッコクだが、すでに該当人物の口座から現金は引き落とされていた。額は10億。しかも宗一郎がザッコクに匿われていることが世間に漏れ、マスコミが殺到する騒ぎも起きる事態に。そんな中でも直哉が「さとしん豊穣まつり」に参加するという情報をもとに、正子と耕一（佐野勇斗）は信用組合へ向かう。しかし佐古田の姿はなかった。代わりに作久子（大地真央）が掴んだのは、佐古田がフィリピン人女性と大きなキャリーケースを携えて自宅を出たという目撃情報だった。優香（長濱ねる）も、フィリピンのスイーツのハロハロを売っている店員から、佐古田の行きつけのフィリピンパブのリンダという女性が日本を離れるという情報を入手する。派手な突破ではなく、聞き込みや調査を重ねて少しずつ真相に近づいていく地味さが、ザッコクの強さだ。

そして、豊作（高橋克実）と優香が法被と書かれた不審な段ボールを積んだ軽トラを見つけ、自転車で追跡するが、これは不発。けれど同じ頃、国外へ逃れようとする佐古田に作久子が接触し、キャリーケースに大量の現金が入っていることを掴む。さらに正子たちは、祭りの神輿が急きょコース変更されていることに違和感を覚える。祭りの熱気に紛れて米俵を運び出す。これ以上ない目くらましだ。そして、その米俵の行き先が鷹羽家につながっていることも見えてくる。ここまで重なれば、もう偶然なんかではない。計算された隠し方であり、用意された逃げ道だ。

さっそく正子たちは直哉の自宅へ踏み込もうとするが、直哉は「これ以上は不法侵入だ」と一蹴して追い返す。ここで鍵になるのが宗一郎だ。家の名義人として合流し、捜索への明確な承諾を出したことで、ザッコクはようやく一斉捜索に踏み切れる。ここから追い詰めるというタイミングで、糠の匂いがすると思ったら本当に糠が出てきて、呪いめいた札が見つかり、挙げ句の果てに謎のラブレターまで出てくる。最終回らしく、捜索の途中で小ネタが次々と飛び出すのもこのドラマらしい。

いつものように正子の嗅覚が反応した先は井戸だった。井戸の中には大量の米俵が見つかり、そこに裏金が隠されていた。直哉にザッコクを止めるように呼ばれて現場へ来た麦谷（戸次重幸）のファインプレーもあり、直哉と佐古田をついに追い詰めた。

「正しく集めて、正しく使う。脱税の上に成り立つ幸せは認められない」

正子が最後まで貫いたのは、立派な理想というより、国税としての最低限の倫理だった。組織は解体されても、彼女たちが貫いたものは、きっとどこかで残り続けていく。

（文＝川崎龍也）