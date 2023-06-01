旬のかぶを葉まで丸ごと使い切り！素材2つで即完成おかず『豚肉とかぶの生姜炒め』
定番の豚肉×しょうがに、かぶをプラス。火を通すことで甘みがぐっと増し、みずみずしい歯ざわりがほどよいアクセントになります。
柔らかなかぶの葉もいっしょに使えば、彩りも栄養もアップ。甘辛いしょうがの風味が広がり、ご飯が止まらない一皿です。
『豚肉とかぶのしょうが炒め』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……200g
かぶ……2個
かぶの葉……2個分
〈A〉
しょうがのすりおろし……1かけ分（約10g）
しょうゆ……大さじ1と1/2
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
砂糖……小さじ1
酢……小さじ1
サラダ油 大さじ1
作り方
（1）かぶは一個を縦8等分に切り、皮をむく。葉は小口切りにする。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、かぶを並べ入れる。両面にしっかり焼き色がつくまで、上下を返しながら3分ほど焼き、豚肉を加えて2分炒める。具材を端に寄せ、あいたところに〈A〉を加えて熱し、かぶの葉を加えて炒め合わせる。
おいしく作るコツ
合わせ調味料は、せっかく炒めた具材がさめないように、具材を端に寄せてあいたところに加えて。調味料をしっかり熱してから全体にからめると、香ばしく仕上がります。
ジューシーなかぶに、あっという間にペロリ。ご飯をたっぷり食べたい日にもおすすめです。