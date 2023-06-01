旬のかぶを葉まで丸ごと使い切り！素材2つで即完成おかず『豚肉とかぶの生姜炒め』

定番の豚肉×しょうがに、かぶをプラス。火を通すことで甘みがぐっと増し、みずみずしい歯ざわりがほどよいアクセントになります。

柔らかなかぶの葉もいっしょに使えば、彩りも栄養もアップ。甘辛いしょうがの風味が広がり、ご飯が止まらない一皿です。

『豚肉とかぶのしょうが炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200g

かぶ……2個

かぶの葉……2個分

〈A〉

しょうがのすりおろし……1かけ分（約10g）

しょうゆ……大さじ1と1/2

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

酢……小さじ1

サラダ油 大さじ1

作り方

（1）かぶは一個を縦8等分に切り、皮をむく。葉は小口切りにする。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、かぶを並べ入れる。両面にしっかり焼き色がつくまで、上下を返しながら3分ほど焼き、豚肉を加えて2分炒める。具材を端に寄せ、あいたところに〈A〉を加えて熱し、かぶの葉を加えて炒め合わせる。

おいしく作るコツ

合わせ調味料は、せっかく炒めた具材がさめないように、具材を端に寄せてあいたところに加えて。調味料をしっかり熱してから全体にからめると、香ばしく仕上がります。

ジューシーなかぶに、あっという間にペロリ。ご飯をたっぷり食べたい日にもおすすめです。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）