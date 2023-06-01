エルサレムから本岡英恵記者（NNNエルサレム）の中継です。空襲警報などは大丈夫でしょうか？

◇ ◇ ◇

はい、こちらエルサレムは旧市街があり、そこは、キリスト教、ユダヤ教、そして、イスラム教の聖地です。そのため、イスラム教シーア派国家であるイランにとっても大事な場所で、エルサレムはイスラエルの人が多く住んではいますが、比較的攻撃は少ない場所となっています。

それでも、1日4〜5回は警報が鳴っていて、5日朝は午前4時前に鳴りました。そうした警報を気にする日々は続いています。レストランや店は閉まり、観光客はまばらで街は閑散としています。

――イランの報復攻撃による被害は出ているのでしょうか？

いまのところ、5日はケガ人が出たという情報は入っていません。

イスラエルの迎撃システムについて一部のメディアによりますと、去年6月のイランとの戦争時に比べ、迎撃能力が上がったと報じられています。

そのため、5日に街の人に話を聞いたところ「イスラエル軍の目的が達成されるまでは数か月、この状態でもいい」「慣れてしまったから1〜2か月なら耐えられる」という声も聞かれました。

――一方で、5日もまたイスラエルがイランに大規模攻撃を行いましたが、イランの人々はどういう状況か情報は入っていますか？

はい、4日の『news zero』の放送前に連絡が取れたイラン国内に住むイラン人の方と連絡を取った以降、一度も取れていません。

ただ、イラン国内の人たちと常に連絡を取ってきた人権団体「イランヒューマンライツ」に取材をしたところ、団体はまだ国内の一部の人とは連絡が取れているということです。

市民からは「一般の人の死亡が増え続けていて、生き残っていてもいつ死ぬかわからない」という声や、「住宅地や病院への攻撃も続いている」といった声が多く寄せられているということです。

人権団体のスタッフは、戦争が長引くほど市民の犠牲は増え、「早く終わってほしいと人々は切に願っている」と話していました。