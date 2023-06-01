【トイライズ ATコレクション10 AT用トラック＆スコープドッグセット】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：12,100円

タカラトミーは可動フィギュア「トイライズ ATコレクション10 AT用トラック＆スコープドッグセット」を9月下旬に発売する。価格は12,100円。

本商品は1/48スケールでアニメ「装甲騎兵ボトムズ」のメカを展開するフィギュアブランド「トイライズ ATコレクション」の最新作。AT(アーマードトルーパー)を運ぶための「AT用トラック」と「スコープドッグ」のセットとなる。

「AT用トラック」（トーラム10カスタム）はアストラギウス銀河の惑星メルキアで広く運用されているAT輸送用のトラック。故障したATを近距離輸送する時に使う車輛で、民間用のトラックがベースとなっているため、戦時運用上の性能は備えていない。しかしその使い勝手の良さから、市街地での戦闘に組み込まれえた例もある。たとえばウド崩壊に前後した戦場では、予備の機体を関係者に届けたと考えられている。

AT用トラックは「装甲騎兵ボトムズ」の11話「逆襲」において登場する。主人公・キリコは治安警察との戦いでそれまで乗っていたスコープドッグを破壊され、トラックに積まれた新たな機体へと乗り換える。本作品での主役メカであるスコープドッグが大量生産された量産機だからこその演出だ。まるで軽トラックのような小さな車で運ばれる姿も印象深い。

(C)ＴＯＭＹ

(C)サンライズ