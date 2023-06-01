【トイライズ ガオガイガー】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：28,600円

タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ガオガイガー」を9月下旬に発売する。3月6日より予約を開始しており、価格は28,600円。

本商品は『勇者王ガオガイガー』に登場する「ガオガイガー」を全高約18cmで立体化した可動フィギュア。「ガオガイガー」形態でも可動域に優れ、指先の可動により差替えなしで防御の「プロテクトシェード」、必殺技の「ヘル・アンド・ヘブン」のポーズを再現している。

ギャレオンと3大ガオーマシンによる完全変形合体を実現しており、「ガオガイガー」形態のほかに各種組み換え合体も再現している。各合体機構は「トイライズ」で発売中の「ジェネシックガオガイガー」や「ガオファイガー」と共通規格を採用し、全ガオーマシンの交換遊びができる。

オプションパーツが付属し、「ステルスガオー」を宇宙用のブースターポッドを装備した「ステルスガオーII」に換装することで、宇宙戦用の「スターガオガイガー」形態を再現できる。武器は「ディバイディングドライバー」が付属する。先端を交換することで「ガトリングドライバー」も再現できる。

【ガオガイガー】

差替えなしで「ヘル・アンド・ヘブン」のポーズを再現できる

「ディバイディングドライバー」を装備

【スターガオガイガー】

「プロテクトウォール」を展開。指先のポージングは差替えなしで再現できる

「ガトリングドライバー」を装備

「トイライズ」で発売中の「ジェネシックガオガイガー」や「ガオファイガー」とのガオーマシンの交換遊びにも対応

ギャレオン

【3大ガオーマシン】

ステルスガオー

ステルスガオーII

ライナーガオー

ドリルガオー

各ガオーマシンの組み換え合体も再現

付属武器＆オプションパーツ

(C) ＴＯＭＹ

(C)サンライズ