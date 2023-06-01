【トイライズ AFR-02 リュウガンオー】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ AFR-02 リュウガンオー」を9月下旬に発売する。3月6日より予約を開始しており、価格は13,200円。

本商品は、特撮ドラマ『魔弾戦記リュウケンドー』に登場した「魔弾銃士リュウガンオー」を全高約15.5cmで立体化した可動フィギュア。胸部に肩の引き出しギミックを備え、必殺技の「ドラゴンキャノン」など特徴的な両手持ちのポーズも再現している。頭部バイザーや全身７か所のクリスタルパーツにクリアパーツを採用する。全身のアーマーパーツは付け外しが可能で、発売中の「トイライズ AFR-01 リュウケンドー」と武器やパーツの入れ替え・連動ができる。

武器は「ゴウリュウガン」と「ゴウリュウガン モバイルモード」が付属する。「ゴウリュウガン」はブレードが可動しソードモードへの変形は差替えなしで再現している。トイライズオリジナルギミックとして、モバイルモードを分解し「リュウガンオー」のアーマーを付け替えることで「アーマライズリュウガンオー」へとパワーアップできる。

「トイライズ AFR-02 リュウガンオー」本体

武器はゴウリュウガンが付属する

必殺技の「ドラゴンキャノン」を放つ両手持ちのポーズも再現

全身のアーマーパーツは着脱できる

各部のジョイントは発売中の「トイライズ AFR-01 リュウケンドー」（写真右）と共通規格

ゴウリュウガン モバイルモード

強化アーマーに分解

強化アーマーを装着したアーマライズリュウガンオー

(C)「魔弾戦記リュウケンドー」製作委員会／テレビ愛知・ウィーヴ (C) ＴＯＭＹ