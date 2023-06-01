【トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ】 3月6日 予約開始 9月下旬 発売予定 価格：15,400円

タカラトミーは可動フィギュア「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」を9月下旬に発売する。価格は15,400円。3月6日予約開始。

「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」は、「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」シリーズ第3弾の可動フィギュア。「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」は1983年のアニメ「機甲創世記モスピーダ」より、トイライズのコンセプトでもある「ユーザーの想像力を刺激する独創的な遊び」に合わせて玩具用メカ設定を制作、物語と玩具の遊びを両立していくフィギュアブランドだ。「モスピーダ」のメカデザイナーである荒牧伸志氏とタツノコプロ協力の元展開されている。

今回の「AFC-01X α レギオス アルファ」は、3形態に変形する「レギオス」の特別試験運用部隊『SKUNKs』に配備された機体で、コックピットブロックをオミットし、高次戦術支援装置を搭載した無人機。高機動域における圧倒的な反応速度と戦術精度を発揮する実験的機体だ。

商品ではこれまで同様、アーモファイター／アーモダイバー／アーモソルジャーの3形態にシンプルな構造で完全変形を実現。コクピットのない構造と黒が基調のカラーリングが印象的だ。武装は50ｍｍビームキャノン・シンクロトロン砲×2・11連マイクロミサイル×2となっている。

(C)タツノコプロ

(C) ＴＯＭＹ