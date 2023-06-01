「トランスフォーマー/リベンジ」から「ジェットファイヤーコンバイン」が「Dramatic Capture Series」で8月下旬発売！オプティマスプライムとジェットファイヤーの合体をプレミアムフィニッシュ仕様で再現
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「Dramatic Capture Series ジェットファイヤーコンバイン」を8月下旬に発売する。価格は15,400円。
トランスフォーマーのキャラクター達がプレミアムフィニッシュ仕様で登場する「Dramatic Capture Series」の第7弾として、ハリウッドムービー第2作「トランスフォーマー/リベンジ」よりオプティマスプライムとジェットファイヤーをセットにした「ジェットファイヤーコンバイン」が登場。
トレーラートラックから変形する誇り高きオートボットのリーダー オプティマスプライムと、超音速ジェット機SR-71ブラックバードから変形する伝説の戦士 ジェットファイヤーは合体機構を備えている。合体させることで「トランスフォーマー/リベンジ」のラストバトルを再現できる。
Dramatic Capture Series ジェットファイヤーコンバイン
価格：15,400円
全高：オプティマスプライム 約175mm、ジェットファイヤー 約240mm
JANコード：4904810079620
【セット内容】 オプティマスプライム本体×1 ジェットファイヤー本体×1 オプティマスプライム武器（エナジーソード右）×1 オプティマスプライム武器（エナジーソード左）×1 オプティマスプライム武器（イオンブラスター）×1 ジェットファイヤー武器（斧）×1 ジェットファイヤー武器（杖）×1 取扱説明書×1
(C)ＴＯＭＹ
(C)2026 Paramount Pictures Corporation.
(C)and/orTM ＆ (C)TOMY.All Rights Reserved.TM ＆ (R)denote Japan Trademarks.
Lockheed Martin(R) SR-71 Blackbird(R), associated emblems and logos, and body designs of vehicles are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions,used under license by DreamWorks, LLC.