【MPG-21 ランブル＆フレンジー】 11月下旬 発売予定 価格：8,580円 【MPG-22 ジャガー＆バズソー＆ラットバット】 11月下旬 発売予定 価格：12,650円

「MPG-21 ランブル＆フレンジー」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「MPG-21 ランブル＆フレンジー」（価格：8,580円）と「MPG-22 ジャガー＆バズソー＆ラットバット」（価格：12,650円）を11月下旬に発売する。

アニメ「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」から「ランブル」と「フレンジー」の2体のカセットロンと、獣型カセットロンである「ジャガー」、「バズソー」、「ラットバット」の3体がそれぞれアニメカラーになってMPGシリーズに登場する。

MPG-21 ランブル＆フレンジー

価格：8,580円

全高：ランブル 約80mm、フレンジー 約80mm

JANコード：4904810073284

「ランブル」と「フレンジー」は共にカセット状態からロボットに完全変形する。劇中で使用したマシンガンが付属し、手持ちさせることが可能。また、付属のハンマーアームをそれぞれの腕に取り付けることができ、アーム部分は伸縮する。カセットテープ状態では、別売りのMPG-19のサウンドウェーブの胸部に収納が可能だ。

また、付属のバリアケースには、カセットテープ状態の本体をそれぞれ収納することができる。

【セット内容】 ランブル本体×1 フレンジー本体×1 ランブル用マシンガン（左）×1 ランブル用マシンガン（右）×1 ランブル用ハンマーアーム（左）×1 ランブル用ハンマーアーム（右）×1 ランブル用アームズホルダー×1 フレンジー用マシンガン（左）×1 フレンジー用マシンガン（右）×1 フレンジー用ハンマーアーム（左）×1 フレンジー用ハンマーアーム（右）×1 フレンジー用アームズホルダー×1 バリアケース×2 キャラクターカード×1 取扱説明書×1

※「MPG-21 ランブル＆フレンジー」以外の商品は付属しません。

MPG-22 ジャガー＆バズソー＆ラットバット

価格：12,650円

全高：ジャガー 約40mm、バズソー 約35mm、ラットバット 約45mm

JANコード：4904810073291

サウンドウェーブが率いるカセットロン部隊から謀報破壊兵「ジャガー」、空中破壊兵「バズソー」、偵察兵「ラットバット」がセットになって登場。

「ジャガー」、「バズソー」、「ラットバット」の特長

【ジャガー】

カセットテープからジャガー型ロボットに完全変形する。脚部の可動のほかに首と尻尾を上下に動かすことが可能。

【バズソー】

カセットテープから鳥型ロボットに完全変形。頭部と脚部が可動するほか、頭部のセンサーが開閉可能。ロボットモードでは、別売りのMPG-19のサウンドウェーブの肩部および腕部に固定が可能だ。

【ラットバット】

カセットテープからコウモリ型ロボットに完全変形。両翼を可動させることができる。ロボットモードでは、別売りのMPG-19のサウンドウェーブの肩部および腕部に固定できる。

カセットテープ状態時

カセットテープ状態では、別売りのMPG-19のサウンドウェーブの胸部に収納が可能。また、付属のバリアケースにはカセットテープ状態の本体をそれぞれ収納することができる。

【セット内容】 ジャガー本体×1 バズソー本体×1 ラットバット本体×1 バリアケース×3 キャラクターカード×1 取扱説明書×1

(C)ＴＯＭＹ

