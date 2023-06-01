【トランスフォーマータイムライン（バンブルビー＆メガトロン）】 3月6日～予約受付開始 8月下旬 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズから「トランスフォーマータイムライン（バンブルビー＆メガトロン）」を8月下旬に発売する。価格は13,200円。3月6日より予約受付が開始される。

トランスフォーマータイムラインは、トランスフォーマーの人気キャラクターたちが時代を飛び越え、様々な世界で新たなALTモードを手に入れて活躍する姿を再現するシリーズ。日本の封建時代をモチーフにイメージした今シリーズの第2弾では、バンブルビーとメガトロンが豪華セットボックスで登場する。

バンブルビーのビーストモードはムササビ。忍者姿のロボットモードに変形し忍者刀を手に戦う。一方メガトロンのビーストモードは猪で、鬼の姿を模したロボットモードに変形。ビーストモードで背負っている大筒が融合カノン砲をイメージさせる武器になる。

「トランスフォーマータイムライン（バンブルビー＆メガトロン）」

発売日：8月下旬

価格：13,200円

全高：バンブルビー：約110mm、メガトロン：約134mm

JANコード：4904810948803

※「T-SPARK ZONE」流通限定商品

【セット内容】

・バンブルビー本体×1

・バンブルビー武器（大）×1

・バンブルビー武器（小）×1

・メガトロン本体×1

・メガトロン武器×1

・取扱説明書×1

(C) TOMY