【TS-24 サンストリーカー】 8月下旬 発売予定 価格：4,400円 【TS-25 ホットロッド MTMTEコレクション】 8月下旬 発売予定 価格：6,600円 【TS-26 ハウンド MTMTEコレクション】 8月下旬 発売予定 価格：4,400円

「TS-24 サンストリーカー」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー スタジオシリーズ」より「TS-24 サンストリーカー」（価格：4,400円）、「TS-25 ホットロッド MTMTEコレクション」（価格：6,600円）、「TS-26 ハウンド MTMTEコレクション」（価格：4,400円）を8月下旬に発売する。

「トランスフォーマー スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションに最適なシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々と登場する。

TS-24 サンストリーカー

価格：4,400円

全高：約130mm

JANコード：4904810991632

サンストリーカーはスーパーカーからロボットモードに変形するオートボットの戦士。スーパーチューニングを施されたエンジンはオートボットカーロボットの中でも最速クラスの加速スピードを誇る。

その戦闘能力はもちろん、自分の美しさにも絶対の自信を持っており、かなりの自惚れ屋である。

TS-25 ホットロッド MTMTEコレクション

【セット内容】 サンストリーカー本体×1 エンジンパーツ×1 取扱説明書×1

価格：6,600円

全高：約155mm

JANコード：4904810941439

「TRANSFORMERS THE MOVIE」に登場する戦士ホットロッドがMTMTEコレクションで登場。スパイクの息子ダニエルとは友情で結ばれている若きオートボットの戦士で、スーパーカーからロボットに変形する。標準装備のフォトンレーザー以外にも、劇中で使用した釣り竿や訓練用武器、腕に装着できるソウブレードや胸部に格納可能なマトリクスパーツ等、劇中のシーンを再現できる豊富なアクセサリーパーツが付属する。

TS-26 ハウンド MTMTEコレクション

【セット内容】 ホットロッド MTMTEコレクション本体×1 釣り竿×1 フォトンレーザーα×1 フォトンレーザーβ×1 ソウブレード×1 ソード×1 シールド×1 マトリクス×1 取扱説明書×1

価格：4,400円

全高：約128mm

JANコード：4904810074960

「TRANSFORMERS THE MOVIE」に登場するハウンドがMTMTEコレクションで登場。四輪駆動車からロボットに変形するオートボットの偵察員で、劇中ではオプティマスプライムと共に危機に瀕したオートボット基地へ救護に現われディセプティコンと対峙した。

【セット内容】 ハウンド MTMTEコレクション本体×1 武器（大）×1 武器（小）×1 取扱説明書×1

(C)ＴＯＭＹ

