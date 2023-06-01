「トランスフォーマー スタジオシリーズ」よりホットロッドとハウンドのMTMTEコレクション版が8月下旬発売「サンストリーカー」も登場
「TS-24 サンストリーカー」
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー スタジオシリーズ」より「TS-24 サンストリーカー」（価格：4,400円）、「TS-25 ホットロッド MTMTEコレクション」（価格：6,600円）、「TS-26 ハウンド MTMTEコレクション」（価格：4,400円）を8月下旬に発売する。
「トランスフォーマー スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションに最適なシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々と登場する。
TS-24 サンストリーカー
価格：4,400円
全高：約130mm
JANコード：4904810991632
サンストリーカーはスーパーカーからロボットモードに変形するオートボットの戦士。スーパーチューニングを施されたエンジンはオートボットカーロボットの中でも最速クラスの加速スピードを誇る。
その戦闘能力はもちろん、自分の美しさにも絶対の自信を持っており、かなりの自惚れ屋である。
【セット内容】 サンストリーカー本体×1 エンジンパーツ×1 取扱説明書×1
TS-25 ホットロッド MTMTEコレクション
価格：6,600円
全高：約155mm
JANコード：4904810941439
「TRANSFORMERS THE MOVIE」に登場する戦士ホットロッドがMTMTEコレクションで登場。スパイクの息子ダニエルとは友情で結ばれている若きオートボットの戦士で、スーパーカーからロボットに変形する。標準装備のフォトンレーザー以外にも、劇中で使用した釣り竿や訓練用武器、腕に装着できるソウブレードや胸部に格納可能なマトリクスパーツ等、劇中のシーンを再現できる豊富なアクセサリーパーツが付属する。
【セット内容】 ホットロッド MTMTEコレクション本体×1 釣り竿×1 フォトンレーザーα×1 フォトンレーザーβ×1 ソウブレード×1 ソード×1 シールド×1 マトリクス×1 取扱説明書×1
TS-26 ハウンド MTMTEコレクション
価格：4,400円
全高：約128mm
JANコード：4904810074960
「TRANSFORMERS THE MOVIE」に登場するハウンドがMTMTEコレクションで登場。四輪駆動車からロボットに変形するオートボットの偵察員で、劇中ではオプティマスプライムと共に危機に瀕したオートボット基地へ救護に現われディセプティコンと対峙した。
【セット内容】 ハウンド MTMTEコレクション本体×1 武器（大）×1 武器（小）×1 取扱説明書×1
(C)ＴＯＭＹ