【ミニボットセットA（バンブルビー＆ギアーズ）・ミニボットセットB（ブローン＆シースプレー）・ミニボットセットC（オートボットウィーリー＆オートボットアウトバック）】 8月下旬 発売予定 価格：各8,800円

「ミニボットセットA（バンブルビー＆ギアーズ）」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズから「ミニボットセットA（バンブルビー＆ギアーズ）」、「ミニボットセットB（ブローン＆シースプレー）」、「ミニボットセットC（オートボットウィーリー＆オートボットアウトバック）」を8月下旬に発売する。「タカラトミーモール」限定新商品で、価格は各8,800円。3月6日より予約受付が開始される。

今回発売されるのは、人気キャラクターの最新リメイクトイを海外でのオリジナルトイ発売当時の形態に合わせたブリスターパッケージで再現した3製品。それぞれ2体セットで、ブリスターのままでも飾ることのできるレトロパッケージの魅力と、最新技術でリメイクされた玩具が融合したアイテムとなっている。

「ミニボットセットA（バンブルビー＆ギアーズ）」

発売日：8月下旬

価格：8,800円

全高：バンブルビー 約98mm、ギアーズ 約114mm

JANコード：4904810067207

ミニボットセットAは、バンブルビーとギアーズのセット。人気ナンバーワンキャラクターのバンブルビーとぼやきのギアーズとして人気の2体がセットで登場する。ギアーズは玩具版ヘッドが採用されている。

【セット内容】

バンブルビー本体×1、バンブルビー武器×1、バンブルビー取扱説明書×1、ギアーズ本体×1、ギアーズ胸部パーツ×1、ギアーズ武器×1、ギアーズ取扱説明書×1

「ミニボットセットB（ブローン＆シースプレー）」

発売日：8月下旬

価格：8,800円

全高：ブローン 約120mm、シースプレー 約133mm

JANコード：4904810067191

ミニボットセットBはブローンとシースプレーのセット。シースプレーは完全新規造形金型のアイテムで、2体とも玩具版ヘッドを採用している。

「ミニボットセットB（ブローン＆シースプレー）」

【セット内容】

ブローン本体×1、ブローン武器×1、ブローン取扱説明書×1、シースプレー本体×1、シースプレー武器×1、シースプレー取扱説明書×1

「ミニボットセットC（オートボットウィーリー＆オートボットアウトバック）」

発売日：8月下旬

価格：8,800円

全高：オートボットウィーリー 約114mm、オートボットアウトバック 約120mm

JANコード：4904810067184

ミニボットセットCはオートボットウィーリーとオート ボットアウトバックのセット。オートボットウィーリーは完全新規造形アイテムで、オートボットアウトバックはオリジナルトイ同様、ブローンをベースに新規パーツを使うことでキャラクターを完全再現している。

「ミニボットセットC（オートボットウィーリー＆オートボットアウトバック）」

【セット内容】

オートボットウィーリー本体×1、オートボットウィーリー武器×1、オートボットウィーリー取扱説明書×1、オートボットアウトバック本体×1、オートボットアウトバック武器×1、オートボットアウトバック取扱説明書×1

