トレイン・ミニカーケース (ミニカー 最大30台収納可能 /トレイン最大33両収納可能/ 扉無し)

Amazonにて、もりもり工房の木製トレイン・ミニカーケースがセール価格で販売されている。期間は3月9日23時59分まで。

期間中、ミニカーもトレインも一緒に収納できるケース（ミニカー最大30台、トレイン最大33両［3両編成 11本］）や、プラレールを最大30両（3両編成 10本）まで収納可能なケース、プラレールを最大18両（3両編成 6本）収納可能なケースがお買い得になっている。扉の面（角）を削った設計で子どもでも安心して使用できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

サイズ：約72×58×14cm（高さ×幅×奥行）

トレインケース (最大30両収納可能/ 扉無し)

サイズ：約53×49×14cm（高さ×幅×奥行）

トレインケース (最大18両収納可能/ 扉無し)

サイズ：約29×49×14cm（高さ×幅×奥行）