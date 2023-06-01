【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス】 9月下旬 発売予定 価格：3,850円 【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット】 9月下旬 発売予定 価格：6,050円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス」を通販サイト「タカラトミーモール」にて予約受付を開始した。発送は9月下旬を予定し、価格は3,850円。コンテナケースセットは6,050円。予約期間は5月17日23時59分まで。

本商品は「爆球連発!!スーパービーダマン」よりファイティングフェニックスのライバル機「ケーニッヒケルベロス」をLEGACYSOULビーダマンシリーズで立体化。

基本設計はオリジナルを踏襲しつつ、構造・素材ディティールのすべてを見直し、「撃った瞬間の重み」「指に残るテンション」「球がターゲットに命中する音」等々時間をかけ、こだわりぬいた逸品となっている。

「ケーニッヒケルベロス」の特徴である「ダブルバースト（2発同時発射）」が可能な発射機構を搭載し、OS（オーバーシェル）ギアと専用ショートバレルが付属し装着・着脱が可能。

コンテナケースはディスプレイケースとターゲットケースを兼ね備えている。

(C) ＴＯＭＹ

(C)今賀俊／小学館