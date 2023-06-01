タレント・起業家の小島瑠璃子のマネージャーが番組に顔出しで登場。小島からマネージャーに誘われた際の印象的な言葉を明かた。

【映像】こじるりの“幼馴染”美人マネージャーが顔出し出演 母親の姿も

2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が死去。同年10月に個人事務所を立ち上げて2年半ぶりに芸能活動を再開し、現在は芸能とお茶事業、子育ての“三本柱”が軸となっている。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、人生再スタートを切った小島に密着。現在、マネージャーとしてだけでなく、お茶事業も一緒に手掛けているという升本萌さんが登場した。

小島から「相方みたいな感じですね。小学校から20年以上ずっと仲良くて」と紹介された升本さん。小島の夫が亡くなった2カ月後、地元の遊歩道に呼び出され、「今はかなりしんどい状態だけど、でも絶対にもう1回頑張るから。芸能も事業も頑張るから、一緒についてきてほしい。仕事辞めてくれないか？」とオファーされたという。この熱烈な誘いに升本さんはその場でOKを出し、最短で仕事を辞めたことが明かされた。

さらに升本さんは、誘われたその日にかけられた印象的な言葉について回顧。「『ここから先、前だけを見て進んでいかなきゃいけない。そんな時に、後ろを振り向かなくても背中を預けられるような人にパートナーになってほしいんだよね』って言ってくれて」という、小島の強い覚悟と信頼が込められた内容を告白し、「それがすごく嬉しかったのと、女性としてかっこいいなと思いました」と当時の心境を振り返った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。