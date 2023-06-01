ホンダはアメリカで生産している「インテグラ」など2つのモデルについて、今年後半から順次、日本に“逆輸入”すると発表しました。

発表によりますと、アメリカから逆輸入するのは、ホンダの高級ブランド「Acura」の「ACURA INTEGRA Type S」とHondaブランドの「PASSPORT TRAILSPORT ELITE」の2つのモデルです。いずれも、今年後半から日本で販売する方針です。

自動車の逆輸入をめぐっては、すでにトヨタ自動車がアメリカで生産している「カムリ」や「タンドラ」などの3車種について、今年から順次、逆輸入すると発表しています。

先月には、アメリカで生産された「ハイランダー」が経済産業省の公用車として2台導入されました。

また、これまで輸入の際には追加の試験が必要でしたが、先月、国土交通省は書類審査だけで受け入れる新たな枠組みを設けるなど、輸入手続きが簡素化しています。

他の自動車メーカーでも、日産が「ビジネスとして成立すれば選択肢となる」と検討を進めるなど、逆輸入の動きが広がりそうです。