aespa＆RIIZE、TVアニメ「キルアオ」主題歌担当に決定 楽曲解禁PVも公開
【モデルプレス＝2026/03/06】テレビ東京系列にて4月11日夜11時から放送されるTVアニメ「キルアオ」のオープニングテーマが、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の新曲「ATTITUDE」、エンディングテーマはボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の新曲「KILL SHOT」に決定。あわせて、それぞれの楽曲解禁PVが公開された。
aespaが歌う「ATTITUDE」の映像は、主人公・大狼⼗三（CV：三瓶由布⼦）が「僕は、普通の中学⼀年⽣です…︕」と答えるシーンから始まる。39歳の殺し屋だった十三が中学生になってしまい、鏡に写った自分のその姿に驚愕する姿や、一際目を引く容姿端麗な蜜岡ノレン（CV：和泉風花）、家庭科部部長のアネゴ・白石千里（CV：種崎敦美／※「崎」は正式には「たつさき」）、トレードマークのおしゃぶりを咥え、快晴の空の下でピンクヘアを靡かせる中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属の古波鮫シン（CV：佐久間大介／Snow Man）、鋭い眼光で何かを企むような表情をみせる天童天馬（CV：大塚剛央）など、立花学園中学校の生徒の面々の姿が。
さらに、目を輝かせスクールライフに楽しさを見出し好奇心に溢れる十三や家事全般を得意とする十三の相棒である猫田コタツ（CV：梅田修一朗）、研究者であり十三の元妻である鰐淵瑛里（CV：内山夕実）の姿も。aespaの持つエッジの効いた歌声と軽妙なサウンドが、十三の隠しきれない“殺し屋の一面”とこれから始まる“青春”を感じさせる映像となっている。なお、「ATTITUDE」は3月6日より楽曲配信もスタートした。
対して、RIIZEが歌う「KILL SHOT」の映像では、「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた十三のセリフで始まる。RIIZEが歌う疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして十三の迫力あるアクションシーンが収められている。突如、中学校で巻き起こる裏社会以上に危険で予測不能なスリル満点のスクールライフを彷彿とさせる楽曲に仕上がっている。
同アニメは、週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」が原作。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼が、ある日謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから、中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディだ。先日、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣も解禁され、さらに話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
この度、私たち、aespaがアニメ「キルアオ」のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。「キルアオ」のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしていると楽曲だと思います。「キルアオ」を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観を是非、楽しんでください！
僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、TVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。
