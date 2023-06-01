【恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】電子単行本 1～3巻】 3月6日配信 価格：各792円 【俺の愛しいメトロスター【電子単行本】上・下巻 】 3月6日配信 価格：各792円 【椎木先生はパンツを狙われています【電子単行本】 】 3月6日配信 価格：715円

forcsは、「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」の電子単行本1～3巻（価格：各792円）、「俺の愛しいメトロスター」の電子単行本 上・下巻（価格：各792円）、「椎木先生はパンツを狙われています」の電子単行本（価格：715円）を3月6日より各電子書籍ストアにて配信開始する。

「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」はおやぬ氏によるティーンズラブ作品「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】」から、ラブシーンなどの表現を削除・改稿し少女マンガらしい表現に描き直した少女版。奥深い世界観と重厚なストーリーの中で描かれる、ホトヴァとヒャナのじれったい距離感を堪能できる。

「俺の愛しいメトロスター」と「椎木先生はパンツを狙われています」は出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック。

著者：おやぬ氏

出版社名：forcs

レーベル：じるみて

配信開始日：3月6日（金）

定価：各792円

comipo他にて配信開始

【あらすじ】

「その日まで…お前を守ってやる…」

盲目の鍛冶士ヒャナは、とある町で謎の男と出会う。その男・ホトヴァは、ヒャナの失明に戸惑いつつも「守ってやる」と護衛に名乗りでる。

旅を続けるうちに、ヒャナは誰かに守られる心強さを知っていき、ホトヴァに惹かれていく。

しかしホトヴァにはヒャナに隠していることがあった。それは…自身がかつてヒャナの父を殺した犯人であるということ。

すれ違いながらも心を通わせる二人の旅は、時に甘く、時に切なく……激しく想いが混じり合う。

愛と戦いの中で揺れる本格派ファンタジー！

「俺の愛しいメトロスター【電子単行本】」上・下巻

著者：汐見モリ氏

出版社名：forcs

レーベル：レモロン

配信開始日：3月6日（金）

定価：各792円

comipo他にて配信開始

【あらすじ】

はじめて見た時からわかっていた――みんながアイツに夢中になる。

新人役者の洸大には、同じ劇団内に憧れの存在がいた。

ある日、憧れの存在である千隼から声を掛けられ、二人で飲みに行くことに。

帰る頃には名前で呼ぶ仲となり、洸大は千隼に深くのめり込んでいく。

ただ、千隼との関係が上手くいくなか、演劇の練習は上手くいかなくなっていた。

ついに、本番当日でも遅刻した洸大は、代役として主役を演じている千隼を観て

ずっと騙されていたことを理解した。

「この光に誘われて、俺はここにいるんだ」

ただそれでも千隼が好きで、数年後――洸大は一人前の俳優として

千隼が主演の舞台オーデイションを受けるが――。

――これは、一途過ぎる洸大とクズに落ちた千隼が織りなす舞台劇。

「椎木先生はパンツを狙われています【電子単行本】」

著者：野坂遼悟氏

出版社名：forcs

レーベル：レモロン

配信開始日：3月6日（金）

定価：715円

comipo他にて配信開始

【あらすじ】

下着姿は大事な人にだけ見せるものです！

真面目な高校教師・椎木は、ある日可愛がっていた教え子・森井に「パンツ見せて下さい！」と強請られる。

聞けば森井は、真面目で堅物なスーツ男子のパンツがどんな柄、形なのか妄想することが好きという。

隙を見せまいとする椎木だが、森井のアプローチは留まる事を知らず…！？