forcs、「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」など3作品の電子単行本6冊を本日配信
「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」電子単行本1
forcsは、「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」の電子単行本1～3巻（価格：各792円）、「俺の愛しいメトロスター」の電子単行本 上・下巻（価格：各792円）、「椎木先生はパンツを狙われています」の電子単行本（価格：715円）を3月6日より各電子書籍ストアにて配信開始する。
「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」はおやぬ氏によるティーンズラブ作品「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】」から、ラブシーンなどの表現を削除・改稿し少女マンガらしい表現に描き直した少女版。奥深い世界観と重厚なストーリーの中で描かれる、ホトヴァとヒャナのじれったい距離感を堪能できる。
「俺の愛しいメトロスター」と「椎木先生はパンツを狙われています」は出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック。
「恋する秘文の戦士たち【forcs edited】【少女版】」電子単行本1巻～3巻
著者：おやぬ氏
出版社名：forcs
レーベル：じるみて
配信開始日：3月6日（金）
定価：各792円
comipo他にて配信開始
「その日まで…お前を守ってやる…」
盲目の鍛冶士ヒャナは、とある町で謎の男と出会う。その男・ホトヴァは、ヒャナの失明に戸惑いつつも「守ってやる」と護衛に名乗りでる。
旅を続けるうちに、ヒャナは誰かに守られる心強さを知っていき、ホトヴァに惹かれていく。
しかしホトヴァにはヒャナに隠していることがあった。それは…自身がかつてヒャナの父を殺した犯人であるということ。
すれ違いながらも心を通わせる二人の旅は、時に甘く、時に切なく……激しく想いが混じり合う。
愛と戦いの中で揺れる本格派ファンタジー！
「俺の愛しいメトロスター【電子単行本】」上・下巻
著者：汐見モリ氏
出版社名：forcs
レーベル：レモロン
配信開始日：3月6日（金）
定価：各792円
comipo他にて配信開始
はじめて見た時からわかっていた――みんながアイツに夢中になる。
新人役者の洸大には、同じ劇団内に憧れの存在がいた。
ある日、憧れの存在である千隼から声を掛けられ、二人で飲みに行くことに。
帰る頃には名前で呼ぶ仲となり、洸大は千隼に深くのめり込んでいく。
ただ、千隼との関係が上手くいくなか、演劇の練習は上手くいかなくなっていた。
ついに、本番当日でも遅刻した洸大は、代役として主役を演じている千隼を観て
ずっと騙されていたことを理解した。
「この光に誘われて、俺はここにいるんだ」
ただそれでも千隼が好きで、数年後――洸大は一人前の俳優として
千隼が主演の舞台オーデイションを受けるが――。
――これは、一途過ぎる洸大とクズに落ちた千隼が織りなす舞台劇。
「椎木先生はパンツを狙われています【電子単行本】」
著者：野坂遼悟氏
出版社名：forcs
レーベル：レモロン
配信開始日：3月6日（金）
定価：715円
comipo他にて配信開始
下着姿は大事な人にだけ見せるものです！
真面目な高校教師・椎木は、ある日可愛がっていた教え子・森井に「パンツ見せて下さい！」と強請られる。
聞けば森井は、真面目で堅物なスーツ男子のパンツがどんな柄、形なのか妄想することが好きという。
隙を見せまいとする椎木だが、森井のアプローチは留まる事を知らず…！？