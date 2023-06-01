aespaの新曲「ATTITUDE」が、TVアニメ『キルアオ』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。

（関連：aespa、圧倒的な熱気が渦巻いた『SYNK : aeXIS LINE』ツアー どのグループとも違う“何か”――その正体を観た）

週刊少年ジャンプの漫画『キルアオ』を原作にした同TVアニメは、伝説の殺し屋としてどんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三が、ある日謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い、様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。オープニングテーマに決定した「ATTITUDE」は、自分のペースを貫きながら“誰にも自分らしさは壊せない”という揺るがない意志を掲げた堂々とした歌詞と、サビで一気に高揚感を解き放つビートが鮮烈に響くメロディが印象的な楽曲だ。

さらに、アニメの映像を使用したPVで本楽曲が初公開。aespaの持つエッジの効いた歌声と軽妙なサウンドが、主人公 大狼十三の隠しきれない“殺し屋の一面”とスタイリッシュなアクションを加速させる映像に仕上がっている。なお、同アニメは4月11日夜11時から放送となる。

また今回のオープニングテーマの発表と同時に、aespaは「ATTITUDE」をサプライズリリース。『Hot Mess』以来約1年半ぶりの日本リリースであり、今年の日本活動の幕開けを飾る2026年第1弾シングルとなる。

＜aespa コメント＞

この度、私たち、aespaがアニメ「キルアオ」のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。「キルアオ」のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしていると楽曲だと思います。「キルアオ」を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観を是非、楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）