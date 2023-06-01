　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万5390円と急伸。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては111.94円高。出来高は1万6309枚となっている。

　TOPIX先物期近は3704.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55390　　　　　+250　　　 16309
日経225mini 　　　　　　 55405　　　　　+265　　　282282
TOPIX先物 　　　　　　　3704.5　　　　　 +19　　　 18432
JPX日経400先物　　　　　 33550　　　　　　+5　　　　 681
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+6　　　　 826
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース