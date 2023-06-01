日経225先物：6日0時＝250円高、5万5390円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万5390円と急伸。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては111.94円高。出来高は1万6309枚となっている。
TOPIX先物期近は3704.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55390 +250 16309
日経225mini 55405 +265 282282
TOPIX先物 3704.5 +19 18432
JPX日経400先物 33550 +5 681
グロース指数先物 747 +6 826
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
