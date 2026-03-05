沖縄島北部のやんばる地域で、同島には生息していないシカが初めて確認され、人為的に持ち込まれた可能性が高いことが、神戸女学院大などのチームの調査でわかった。

雄のニホンジカで、シカが植物を食い荒らす食害が全国各地で問題となっており、世界自然遺産に登録されている同地域の生態系への影響が懸念される。６日、国際学術誌に論文が掲載される。

同大の高木俊人専任講師（分子生態学）らのチームによると、２０２４年１０月、同地域の沖縄県国頭（くにがみ）村でシカ１頭が目撃された。３歳以上の成獣とみられ、近くで採取されたフンのＤＮＡ分析を行った。

その結果、雄のニホンジカと判明。宮城県石巻市の金華山に生息する個体群に近いタイプであることがわかった。金華山のシカは１９２０年代から７０年代にかけ、地域振興などを目的に全国の神社や動物園に一部が導入された。国頭村にもニホンジカの飼育施設があったという。

また沖縄県の慶良間（けらま）諸島には、１７世紀頃に九州から持ち込まれたケラマジカが生息しているが、今回のシカのＤＮＡとは遺伝的に大きく異なっていた。

２０２４年１１月には、国頭村で別の現地調査をしていた琉球大大学院生の丸田裕介さん（２４）が雄とみられるシカ１頭の撮影に成功。村によると、昨年４月までにシカの目撃情報が計１６件寄せられた。村は鳥獣保護管理法に基づくシカの捕獲許可を得ており、捕獲を検討している。

やんばる地域には、絶滅危惧種のヤンバルクイナなど多くの動植物の固有種が生息する。高木専任講師は「人為的に持ち込まれたシカによって、貴重な植物が失われたり、他の動物に感染症が広がったりする恐れがある」と指摘。チームは生態系への影響を引き続き調べていくとしている。

山田文雄・沖縄大客員教授（保全生態学）の話「シカのルーツを科学的に証明した重要な研究成果と言える。雌も生息していれば、繁殖して甚大な被害が出る可能性があり、早急に対策が必要だ」