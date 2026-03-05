岡野バルブ製造（6492）は3月5日、前日比1,500円（+16.48%）高の1万600円まで買われ、ストップ高となった。日米関税合意に基づく対米投融資の第2弾案件として、原発事業が有力候補に浮上したことが、買い材料視されている。

【こちらも】旭ダイヤモンドが一時ストップ高、経産相が社名言及で「ダイヤモンドウェハ」供給網の要衝に

5日の株価急騰は、同社の業績成長と国家的な政策期待が重なった結果と受け止められている。

同社が原発向けの特殊バルブで国内屈指の技術力を有している点が、今回の対米投資案件での受注獲得期待に直結している。

具体的には、柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けバルブを手掛けた実績など、過酷事故対応の製品群が評価の対象となっている。また2026年9月期第1四半期の営業利益が、前年同期比232%増の5億7,600万円に急拡大した好調な業績も、技術的信頼性の裏付けとされている。

■対米原発投資の具体的内容と期待の背景

今回の対米投融資第2弾の案件では、急増するAI開発用の電力を確保するため、次世代型の小型原子炉（SMR）の建設が有力な候補となっている。

日本側からは赤沢亮正経済産業相が5日に訪米し、米商務長官と協議を行う予定だ。さらに19日に予定されている日米首脳会談での公式発表も、視野に入っていると報じられている。この動きは政策的な裏付けを持つ材料として、関連銘柄への資金流入を加速させている。

市場では、2025年10月28日に公表された「日米間の投資に関する共同ファクトシート」にてSMRの建設に社名が記載されている三菱重工業、東芝、日立製作所が岡野バルブ製造の主要取引先であることからサプライヤーとして参画することが連想されている。

高温高圧の環境下で精密な制御が求められる原子炉において、岡野バルブ製造の特装バルブは不可欠な部品であるとの見方が強い。

このように、AI需要という新たな成長エンジンが原発回帰の動きを強力に推進していることが、材料の新鮮さと持続性を高めている。

■需給と市場心理が織りなす上昇シナリオ

現在の需給状況からは、短期的な供給不足がさらなる連日ストップ高を誘発する可能性が示唆される。根拠は株価が16.48%急騰する一方で、出来高は7万900株に留まっている点にある。これは売り注文を上回る圧倒的な買い気配を示しており、小規模な浮動株構造が投機的な勢いを増幅させている。

また今回の「対米投資」という枠組みが、従来の国内再稼働とは異なるグローバルな成長シナリオとして、市場の再評価を促していることが示唆される。時価総額190億円規模の岡野バルブ製造が、数兆円規模の国家プロジェクトの恩恵を直接享受するとの期待が、個人投資家の間で高まっていることが根拠だ。

さらに次世代原子炉や核融合といった先端エネルギー分野へのテーマ波及が、中長期的なバリュエーションの押し上げ要因となる可能性が示唆される。根拠は、AIインフラの統合という新たな潮流の中で、同社の高圧制御技術がSMR以外の次世代炉にも転用されるとの思惑が台頭しているためだ。

■今後の展望と警戒すべき局面

今回の原発投資案件は、追加情報の供給源が豊富であり、プロジェクトの具体化に伴い続報が出やすい材料といえる。特に日米首脳会談に向けた政治日程が明確であるため、期待感が剥落しにくい性質を持つ。

高水準の出来高を維持したまま、直近の心理的節目である1万1,000円を明確に突破できれば、年初来高値の更新を視野に入れた強気相場が継続する可能性が高い。

一方で、赤沢経産相の訪米協議後に材料出尽くし感が台頭し、5日の安値である9,930円を下回るような場面があれば、思惑の剥落による調整局面入りが懸念される。特に米国側との合意内容において日本企業の参画範囲が限定的であると判断された場合、期待先行の買いが急激に冷え込むリスクがある。

ニュース供給源が政治日程に依存しているため、首脳会談後の続報の有無が、材料の寿命を見極める上で決定的な要因となる。