将棋の順位戦Ｂ級１組最終戦が５日に行われ、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が澤田真吾七段に１３０手で勝利した。通算成績１０勝２敗で、Ａ級に昇級した。

この日、先に終えて同率だった大橋貴洸七段、服部慎一郎七段が伊藤・澤田戦の終局前に終わり、共に敗戦。勝敗にかかわらず伊藤の昇級が決まった。伊藤は最終盤まで苦しい展開が続いたが、数手で大逆転した。

順位戦はフリークラスを除いた棋士がＡ級、Ｂ級１組、Ｂ級２組、Ｃ級１組、Ｃ級２組の５クラスに分かれ、１年かけてリーグ戦を行う。Ａ級１位が名人戦七番勝負への挑戦権を獲得できる。伊藤は２０２０年１０月にプロ入りし、順位戦は２１年度にデビュー。直近ではＣ級１組→Ｂ級２組、Ｂ級２組→Ｂ級１組、Ｂ級１組→Ａ級と３期連続昇級となった。

伊藤は藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝と同学年の２００２年生まれ。２人は幼少期からのライバルで、小学３年の時には藤井が負けて号泣し“藤井を泣かせた男”の伝説もある。プロ入り後もタイトル戦で４回対戦し、８タイトル全て保持していた藤井から２４年に叡王、２５年に王座を獲得した。

◆伊藤 匠（いとう・たくみ） ２００２年１０月１０日、東京都世田谷区生まれ。２３歳。宮田利男八段門下。５歳の時、父に教わって将棋を始める。２０１３年９月、棋士養成機関「奨励会」入会。１８年４月から三段リーグ参加。２０年１０月に四段昇段。タイトル戦には５回挑戦し、３期獲得。趣味は野球観戦で大の中日ファン。