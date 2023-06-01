『キルアオ』主題歌解禁PV公開 OPテーマはaespa「ATTITUDE」、EDテーマはRIIZE「KILL SHOT」【アーティストコメントあり】
4月11日午後11時からテレ東系で放送されるテレビアニメ『キルアオ』の主題歌解禁PV2本が公開された。オープニングテーマはaespa「ATTITUDE」、エンディングテーマはRIIZE「KILL SHOT」に決定。aespaは初の『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）アニメ主題歌、RIIZEは初のテレビアニメ主題歌となる。
【写真】『キルアオ』のOPテーマ担当のaespa、EDテーマ担当のRIIZE
aespaが歌う「ATTITUDE」の映像は、主人公・大狼十三（CV: 三瓶由布子）が「僕は、普通の中学一年生です…！」と答えるシーンから始まる。39歳の殺し屋だった十三が中学生になってしまい、鏡に写った自分のその姿に驚愕する姿や、一際目を引く容姿端麗な蜜岡ノレン（CV:和泉風花）、家庭科部部長のアネゴ・白石千里（CV:種崎敦美 ※崎＝たつさき）、トレードマークのおしゃぶりを咥え、快晴の空の下でピンクヘアを靡かせる中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属の古波鮫シン（CV:佐久間大介）、鋭い眼光で何かを企むような表情をみせる天童天馬（CV:大塚剛央）など、立花学園中学校の生徒の面々の姿が。
さらに、目を輝かせスクールライフに楽しさを見出し好奇心に溢れる十三や家事全般を得意とする十三の相棒である猫田コタツ（CV:梅田修一朗）、研究者であり十三の元妻である鰐淵瑛里（CV: 内山夕実）の姿も。aespaの持つエッジの効いた歌声と軽妙なサウンドが、十三の隠しきれない“殺し屋の一面”とこれから始まる“青春”を感じさせる映像となっている。なお、「ATTITUDE」は、きょう6日から楽曲配信もスタートした。
RIIZEが歌う「KILL SHOT」の映像では、「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた十三のセリフで始まる。RIIZEが歌う疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして十三の迫力あるアクションシーンが収められている。突如、中学校で巻き起こる裏社会以上に危険で予測不能なスリル満点のスクールライフを彷彿とさせる楽曲に仕上がっている。
■アーティストコメント
▼aespa
この度、私たち、aespaがアニメ『キルアオ』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。『キルアオ』のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしている楽曲だと思います。『キルアオ』を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観をぜひ、楽しんでください！
▼RIIZE
僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、テレビアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです。
【写真】『キルアオ』のOPテーマ担当のaespa、EDテーマ担当のRIIZE
aespaが歌う「ATTITUDE」の映像は、主人公・大狼十三（CV: 三瓶由布子）が「僕は、普通の中学一年生です…！」と答えるシーンから始まる。39歳の殺し屋だった十三が中学生になってしまい、鏡に写った自分のその姿に驚愕する姿や、一際目を引く容姿端麗な蜜岡ノレン（CV:和泉風花）、家庭科部部長のアネゴ・白石千里（CV:種崎敦美 ※崎＝たつさき）、トレードマークのおしゃぶりを咥え、快晴の空の下でピンクヘアを靡かせる中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属の古波鮫シン（CV:佐久間大介）、鋭い眼光で何かを企むような表情をみせる天童天馬（CV:大塚剛央）など、立花学園中学校の生徒の面々の姿が。
RIIZEが歌う「KILL SHOT」の映像では、「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた十三のセリフで始まる。RIIZEが歌う疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして十三の迫力あるアクションシーンが収められている。突如、中学校で巻き起こる裏社会以上に危険で予測不能なスリル満点のスクールライフを彷彿とさせる楽曲に仕上がっている。
■アーティストコメント
▼aespa
この度、私たち、aespaがアニメ『キルアオ』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。『キルアオ』のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしている楽曲だと思います。『キルアオ』を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観をぜひ、楽しんでください！
▼RIIZE
僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、テレビアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優