『キルアオ』主題歌解禁PV公開 OPテーマはaespa「ATTITUDE」、EDテーマはRIIZE「KILL SHOT」【アーティストコメントあり】

『キルアオ』主題歌解禁PV公開 OPテーマはaespa「ATTITUDE」、EDテーマはRIIZE「KILL SHOT」【アーティストコメントあり】