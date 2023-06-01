RIIZE、日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」、アニメ『キルアオ』EDに決定 楽曲PV公開「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」
6人組ボーイズグループ・RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が、4月11日午後11時からテレ東系で放送されるテレビアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定した。
【ライブ写真】初の単独東京ドーム！会場を熱狂させたRIIZE
『キルアオ』は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏による「週刊少年ジャンプ」連載の人気作品。すでに個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣も発表され、放送前から大きな注目を集めている。
RIIZEが歌う新曲「KILL SHOT」は、“表と裏”“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲。作品の持つ緊張感や疾走感を音楽で表現したナンバーとなっている。
また、作品を彩る楽曲PVも公開された。映像は「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた主人公・十三のせりふでスタート。RIIZEの疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍（せいかん）な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして迫力あるアクションシーンが収められており、作品の魅力を感じられる映像に仕上がっている。
なお、日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」のリリースに関する詳細は、後日RIIZEオフィシャルホームページにて発表される予定。
【コメント全文】
僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、テレビアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです。
