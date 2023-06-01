『杖と剣のウィストリア』PV解禁！OPはASH DA HER EDはシユイ
テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第2期が、4月12日毎週日曜午後4時30分よりTBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。前週となる4月5日には特別総集編も放送される。
【動画】激しいバトル！公開された『杖と剣のウィストリア』PV
メインビジュアル＆メインPVも公開。新年を迎える『境界祭(テルミナリア)』ににぎわう央都リガーデン。大結界の張替えと共に襲来する魔物の群れ。今回公開されたメインビジュアルとメインPVでは魔物の群れに剣で立ち向かうウィルや、魔法を使う魔導士(メイジ)たちの姿が描かれている。ボロボロのワークナーが抱きしめながらつぶやいた“無能者”のウィルが使えるたった一つの魔法とは。そしてフィンの言葉と共に剣を執るウィルは大切なものを守れるのか。
さらにメインPVにて、シーズン2の主題歌も公開。ハイテンポなサウンドで聴かせるオープニング主題歌はASH DA HERO「BELIEVERS」。バラード調のメロディーを響かせるエンディング主題歌はシユイ「リーチライト」となった。
同作は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作を担当、気鋭の漫画家、青井聖の美麗なイラストとともに世界観をダイナミックに描く、“剣と魔法”の学園ファンタジー。
