タレント・起業家の小島瑠璃子が、自身が手掛けたお茶事業のポップアップストア出店の裏側を語り、その経営実態を明かした。

2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が死去。同年10月に個人事務所を立ち上げて2年半ぶりに芸能活動を再開し、現在は芸能とお茶事業、子育ての“三本柱”が軸となっている。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、人生再スタートを切った小島に密着。お茶事業の第一歩として、東京・赤坂に2週間限定（1月19日〜31日）でお茶が主役のコース料理を提供する飲食店をオープンした様子が公開された。

出店の準備について小島は、「最初、誰かと協業でやろうかと思ったんです。でも、“全部自分たちでやる”って覚悟決めてやったほうが学びが多いんじゃないか、というアドバイスをいただいて。予約サイトの構築から、問い合わせの対応まで、全部私がやり切りました」と説明する。

強い覚悟をもって臨んだ小島は、「原価計算して、大体の粗利は見えてます」と経営者としての顔をのぞかせる一方で、今回の収益については「人件費をちゃんと計算したら赤字ですね（笑）」と打ち明ける。

また、今回にかける思いについて、「一番はお茶を好きになっていただいて、楽しんでもらうことが目的なので、経営者として今回はそれでいいと思ってます。自分たちの人件費をゼロと置けているからできてます」と説明。小学生時代からの幼馴染で、今のマネージャーであり、お茶事業をともに手掛けてもいる、“相方”の升本萌さんと顔を見合わせて笑っていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。