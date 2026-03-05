マジシャンのマギー審司が自身の代名詞であるグッズの権利売却について妻に電話で相談すると、その回答に喜びをにじませる場面があった。

【映像】マギー審司の“美人妻” 電話出演も

耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」ネタで一世を風靡したマギー審司。師匠・マギー司郎譲りのおとぼけな喋りとコミカルなマジックで、20年前子どもたちに大人気のマジシャンとして活躍し、現在は名古屋に拠点を移して活動している。私生活では、2006年に結婚し、子ども3人の父親だ。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したマギー審司は、過去の資産を売却する企画に登場。マジックバーで働くマギー審司の元を訪れ、代名詞とも言える「びっくりデカ耳」のライセンス売却を持ちかけた。

本当に売るとなれば一家の一大事だということで、妻・ゆきさんにも電話で相談することに。番組スタッフが「“でっかくなっちゃった”の耳の権利を売りませんか？」と直接交渉すると、ゆきさんは「良いと思います」とまさかの即答。さらに、「売れるなら売りたいですか？」と確認すると、「どっちでもいいです（笑）」というあっさりとした回答だった。

妻の答えにマギー審司は「なんか嬉しかった」という感想で、「お仕事のことは全部任せてくれてるみたいな」と、夫婦の絆をのぞかせていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。