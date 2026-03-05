¡ÚWBC¡ÛÂæÏÑ¼ç¾¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åê¼ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬²á·ãÅê¹Æ¢ª¼«¤é»öÂÖ¼ý½¦
¡¡¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¼ç¾¤¬ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡½¡½¡£Âè£¶²ó£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼ç¼´¤Î£³ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¼ç¾¤Î¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡áÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤¬£¶²ó¤Ë»àµå¤òº¸¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤Ë¼õ¤±¤Æ¹üÀÞ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¼çÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦´íµ¡¡¢¤µ¤é¤ËÇÔÀï¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬àË½Áöá¤¹¤ëÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¡£¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½º¸ÏÓ¡¦¥ª¥í¡¼¥ê¥ó¤Î¸Ä¿Í¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤«¤Í¤¿¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¤Ï¹üÀÞÈ½ÌÀ¤«¤éÌó£³»þ´Ö¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£¡Öµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤â»î¹ç¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤È¤¤¤¦½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢²á·ã¤ÊÅê¹Æ¤ò¤Ä¤Ä¤·¤à¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½éÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿²ù¤·¤µ¡¢ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¼ç¾¤Î¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¤¬°ìÈÖ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡££Ã£Ð£Â£Ì»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç£±£°Ç¯·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃË¤Îà¿¿²Áá¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£