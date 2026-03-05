＜全人代＞中国の世界一の製造大国としての地位がいっそう強化

第14期全国人民代表大会第4回会議の初回の「部長通路」集団インタビューが3月5日、人民大会堂で行われました。工業情報化部の李楽成部長が出席し、「2025年の中国の工業付加価値は41兆7000億元（約946兆6000億円）に達し、経済成長に対する貢献率は35％で、産業体系のすべてを網羅する強みを持ち、世界一の製造大国としての地位がいっそう確固たるものになった」と紹介しました。

李部長は、中国のハイエンド製造業の発展のすう勢について、「向新（新たな成長エンジン）」「向優（産業構造の高度化）」「向智（デジタル製造の拡大）」「向緑（低炭素・グリーン転換の加速）」という四つの言葉で説明しました。

「向新」とは、新エネルギー車の生産台数と販売台数がいずれも史上最高を記録し、11年連続で世界一をキープしたことを指しています。

「向優」とは、産業構造の高度化が進み、伝統産業のモデルチェンジがいっそう加速し、規模以上（年売上高2000万元以上・約4億5400万円以上の企業）の設備製造業の付加価値が規模以上工業付加価値全体に占める割合が36．8％、ハイテク産業の付加価値が全体の17．1％に達したことを指します。

「向智」とは、デジタル製造業が急速に成長し、工業インターネットの統合利用が41の工業品目のすべてをカバーし、スマートファクトリーの段取りある発展が新たな進展を遂げたことを指します。

「向緑」とは、産業の低炭素・グリーン転換が着実に進み、規模以上工業で1単位当たりのエネルギー消費量や水使用量が持続的に低下し、全国で8000以上の国家グリーン工場が建設されたことを指します。（提供/CGTN Japanese）