この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「Secret Village Recipe: Slow-Cooked Chicken Umami Noodles & Deep-Fried Crispy Snacks」と題した動画を公開しました。自然に囲まれた屋外で、鶏を丸ごと一羽使った本格的なスープ麺と、野菜たっぷりのサクサクな揚げ物を作る様子を紹介しています。



動画は、春雨や湯葉、きくらげなどの乾物をたっぷりの水で戻すところから始まります。今回のメインとなる鶏肉は、屋外の水場で手際よく捌いていきます。捌いた鶏肉にターメリックと塩で下味をつけたら、大きな鍋でじっくりと煮込み、黄金色のスープを作ります。煮込んだ鶏肉は骨から外し、食べやすい大きさに丁寧にほぐしていきます。



その間に、別の大きな中華鍋で香味野菜を炒め、鶏肉と春雨を加えて炒め合わせます。鶏の旨味が凝縮されたスープには、水で戻した湯葉、きくらげ、大豆ミートのような具材、うずらの卵などを投入し、さらに煮込みます。



続いて、もう一つの主役である揚げ物作りへ。米粉などを混ぜて作った衣に、冬瓜、じゃがいも、オクラ、とうもろこし、ツボクサといった様々な野菜をくぐらせ、熱した油で次々と揚げていきます。こんがりきつね色に揚がったフリッターは、見るからにサクサクな食感が伝わってくるようです。



いよいよ盛り付け。器にスープと麺、具材をたっぷりと盛り付け、刻んだパクチーや玉ねぎ、唐辛子などをトッピング。揚げ物を添えれば、豪華な一食の完成です。サンディさんは、アツアツのスープ麺をすすり、揚げ物を特製のタレにつけて「んー！」と満面の笑みで味わっていました。



手間ひまかけて作る料理の楽しさと美味しさが伝わる動画です。休日に、本格的なアジアン料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。