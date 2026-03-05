　きょうの為替市場、前日はイラン情勢絡みのドル高が一服していたが、本日は再びドル高の動きが優勢となっている。ドル円は１５６円台半ばまで下落していたが、１５７円台後半に戻す展開。

　強い上値抵抗として意識されている１５８円台を再びうかがう展開となっている。水準を突破すれば１６０円を再度視野に入いるとの声も出ている。

　イランが本日もカタールやクウェートなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、中東情勢に沈静化の気配が依然見当たらない。

　原油相場も一時７８ドル台まで再上昇し、米国債利回りも上昇する中、ドル円は買いを継続している。

　日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７円に観測されている。

5日（木）
157.00（10.4億ドル）

6日（金）
156.40（8.7億ドル）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美