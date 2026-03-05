¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡ÙUltimate Article¤Î¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤¬ºÆÈÎ
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖUltimate Article ±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡ÚºÆÈÎ¡Û¡×(43,450±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î6Æü(¶â)13»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖUltimate Article ±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡ÚºÆÈÎ¡Û¡×(43,450±ß)
¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤âºÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë½éÂå¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤¬40Ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥µ±¤¯»ê¹â¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿UA¥·¥ê¡¼¥º¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£
ºîÃæ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶¥¢¥Ã¥×ÍÑ¥¹¡¼¥Ä¡×Æ±ÍÍ¡¢¿¿¶õ¾øÃå¥á¥Ã¥¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ï¹ë²ÚÈþÎï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î°ïÉÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¡¢ºÙÉô¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¥¹¡¼¥Ä¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ºÙ¤«¤Ê¥Þ¡¼¥¥ó¥°Îà¤âÅ°ÄìºÆ¸½¡£¥®¥ß¥Ã¥¯¤ÏÁ´¿È25²Õ½êLEDÈ¯¸÷¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥È¡õ¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÖON1¡×¤Ç¤ÏÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎBGM¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó(¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë)¡×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥¹¥³¡¼¥×¡×ÅÀÅô¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ¬Éô¡¢¶»Éô¡Ö¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×¤¬°µ´¬¤Î¹âÂ®¥ê¥ì¡¼È¯¸÷¡£ºîÃæ¤Î¾øÃåÄ¾¸å¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÖON2¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯‼¡×»þ¤ÎBGM¤È¤È¤â¤Ë¸ò´¹ÍÑ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥à¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É(È¯¸÷ÍÑ)¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Á´ÅÀÅô¤ª¤è¤Ó±¦ÏÓ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬È¯¸÷¡£¤µ¤Ê¤¬¤éÉ¬»¦µ»¥·¡¼¥ó¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É¡×ÍÑ±¦ÏÓ¤È¥Ö¥ì¡¼¥É(ÄÌ¾ïÍÑ¡¦È¯¸÷ÍÑ)2¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£¸ò´¹¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2¼ï(ºîÉÊ¥í¥´¡¦¡Ö¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¡×¥Þ¡¼¥¯)¤Ï¹¥¤ß¤ÇÂæºÂ¤Ê¤É¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)Åì±Ç
