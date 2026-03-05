エミレーツ航空は、現地時間あす3月6日、世界各地へ本国送還便の運航を計画している。

日本時間3月5日午後11時時点で、エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の116便。日本路線は東京/羽田・大阪/関西行きの運航を予定している。

エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用者には、通知を受け取るまで、空港へは向かわないよう呼びかけている。

アラブ首長国連邦（UAE）政府は、ドバイやアブダビから第1段階として60便を運航し、17,498人の帰国を支援した。今後は1日あたり80便以上を運航し、27,000人以上を運航するとしている。民間航空総局（GCAA）によると、宿泊施設の手配や再予約を行った人数は約20,200人にのぼるとしている。

EK801　ジェッダ（午前0時15分発）

EK717　ナイロビ（午前0時55分発）

EK129　モスクワ（午前3時半発）

EK221　ダラス/フォートワース（午前2時40分発）

EK203　ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（午前1時35分発）

EK021　マンチェスター（午前1時45分発）

EK582　ダッカ（午前1時55分発）

EK414　シドニー（午前2時発）

EK650　コロンボ（午前2時35分発）

EK007　ロンドン/ヒースロー（午前2時40分発）

EK255　メキシコシティ（午前2時45分発）

EK043　フランクフルト（午前2時45分発）

EK145　アムステルダム（午前2時45分発）

EK420　パース（午前2時45分発）

EK544　チェンナイ（午前2時50分発）

EK384　香港（午前2時55分発）

EK408　メルボルン（午前3時発）

EK378　プーケット（午前3時発）

EK612　大阪/関西（午前3時5分発）

EK612　イスラマバード（午前3時10分発）

EK306　北京/首都（午前3時20分発）

EK325　デンパサール（午前3時25分発）

EK322　ソウル/仁川（午前3時半発）

EK241　トロント（午前3時半発）

EK366　台北/桃園（午前3時40分発）

EK394　ハノイ（午前3時40分発）

EK101　ミラノ/マルペンサ（午前3時50分発）

EK504　ムンバイ（午前3時55分発）

EK658　マレ（午前4時20分発）

EK510　デリー（午前4時20分発）

EK161　ダブリン（午前7時5分発）

EK159　オスロ（午前7時35分発）

EK035　ニューカッスル（午前7時25分発）

EK141　マドリード（午前7時発）

EK133　モスクワ/ドモジェドヴォ（午前6時55分発）

EK073　パリ/シャルル・ド・ゴール（午前7時発）

EK819　リヤド（午前7時発）

EK805　ジェッダ（午前7時5分発）

EK039　バーミンガム（午前7時10分発）

EK179　ワルシャワ（午前7時35分発）

EK001　ロンドン/ヒースロー（午前7時15分発）

EK751　カサブランカ（午前7時25分発）

EK787　アビジャン（午前7時25分発）

EK055　デュッセルドルフ（午前7時50分発）

EK139　プラハ（午前8時10分発）

EK709　モーリシャス（午前7時55分発）

EK097　ローマ/フィウミチーノ（午前8時40分発）

EK045　フランクフルト（午前7時55分発）

EK247　ブエノスアイレス（午前8時5分発）

EK127　ウィーン（午前8時25分発）

EK059　ハンブルク（午前8時15分発）

EK927　カイロ（午前8時10分発）

EK089　ジュネーブ（午前8時40分発）

EK312　東京/羽田（午前8時20分発）

EK225　サンフランシスコ（午前8時50分発）

EK370　ダナン（午前8時55分発）

EK261　サンパウロ（午前9時5分発）

EK770　ケープタウン（午前9時10分発）

EK123　イスタンブール（午前10時発）

EK304　上海/浦東（午前9時15分発）

EK111　ブダペスト（午前9時35分発）

EK713　ハラレ（午前9時15分発）

EK723　アディスアベバ（午前9時25分発）

EK506　ムンバイ（午前9時25分発）

EK334　マニラ（午前9時25分発）

EK392　ホーチミン（午前9時35分発）

EK652　コロンボ（午前9時40分発）

EK235　シカゴ（午前9時45分発）

EK516　デリー（午前9時55分発）

EK406　メルボルン（午前10時発）

EK448　オークランド（午前10時5分発）

EK654　コロンボ（午前10時5分発）

EK412　クライストチャーチ（午前10時15分発）

EK209　ニューヨーク/ニューアーク（午前10時半発）

EK783　ラゴス（午前10時半発）

EK703　モーリシャス（午前10時半発）

EK396　プーケット（午前10時35分発）

EK342　クアラルンプール（午前10時40分発）

EK380　香港（午前10時40分発）

EK362　広州（午前10時50分発）

EK358　ジャカルタ（午前10時55分発）

EK031　ロンドン/ヒースロー（午前11時40分発）

EK502　ムンバイ（午後1時15分発）

EK566　ベンガルール（午後1時35分発）

EK019　マンチェスター（午後1時35分発）

EK163　ダブリン（午後2時5分発）

EK131　モスクワ/ドモジェドヴォ（午後1時50分発）

EK193　リスボン（午後2時発）

EK095　ローマ/フィウミチーノ（午後2時45分発）

EK003　ロンドン/ヒースロー（午後2時発）

EK075　パリ/シャルル・ド・ゴール（午後2時50分発）

EK143　マドリード（午後2時15分発）　

EK175　サンクトペテルブルク（午後2時10分発）

EK809　メディナ（午後2時20分発）

EK023　エディンバラ（午後2時20分発）

EK765　ヨハネスブルグ（午後2時25分発）

EK047　フランクフルト（午後2時半発）

EK528　ハイデラバード（午後2時45分発）

EK051　ミュンヘン（午後3時発）

EK923　カイロ（午後3時発）

EK085　チューリッヒ（午後3時25分発）

EK514　デリー（午後3時10分発）

EK005　ロンドン/ヒースロー（午後3時40分発）

EK803　ジェッダ（午後3時45分発）

EK069　ロンドン/ガトウィック（午後4時15分発）

EK336　マニラ（午後5時55分発）

EK602　カラチ（午後6時10分発）

EK314　シンガポール（午後9時発）

EK522　ティルバナンタプーラム（午後9時半発）

EK524　ハイデラバード（午後9時半発）

EK512　デリー（午後9時半発）

EK568　ベンガルール（午後9時35分発）

EK500　ムンバイ（午後9時40分発）

EK532　コーチ（午後9時40分発）

EK622　ラホール（午後9時50分発）

EK538　アーメダバード（午後10時50分発）