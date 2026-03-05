エミレーツ航空、3月6日には116便を運航へ
エミレーツ航空は、現地時間あす3月6日、世界各地へ本国送還便の運航を計画している。
日本時間3月5日午後11時時点で、エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の116便。日本路線は東京/羽田・大阪/関西行きの運航を予定している。
エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用者には、通知を受け取るまで、空港へは向かわないよう呼びかけている。
アラブ首長国連邦（UAE）政府は、ドバイやアブダビから第1段階として60便を運航し、17,498人の帰国を支援した。今後は1日あたり80便以上を運航し、27,000人以上を運航するとしている。民間航空総局（GCAA）によると、宿泊施設の手配や再予約を行った人数は約20,200人にのぼるとしている。
EK801 ジェッダ（午前0時15分発）
EK717 ナイロビ（午前0時55分発）
EK129 モスクワ（午前3時半発）
EK221 ダラス/フォートワース（午前2時40分発）
EK203 ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（午前1時35分発）
EK021 マンチェスター（午前1時45分発）
EK582 ダッカ（午前1時55分発）
EK414 シドニー（午前2時発）
EK650 コロンボ（午前2時35分発）
EK007 ロンドン/ヒースロー（午前2時40分発）
EK255 メキシコシティ（午前2時45分発）
EK043 フランクフルト（午前2時45分発）
EK145 アムステルダム（午前2時45分発）
EK420 パース（午前2時45分発）
EK544 チェンナイ（午前2時50分発）
EK384 香港（午前2時55分発）
EK408 メルボルン（午前3時発）
EK378 プーケット（午前3時発）
EK612 大阪/関西（午前3時5分発）
EK612 イスラマバード（午前3時10分発）
EK306 北京/首都（午前3時20分発）
EK325 デンパサール（午前3時25分発）
EK322 ソウル/仁川（午前3時半発）
EK241 トロント（午前3時半発）
EK366 台北/桃園（午前3時40分発）
EK394 ハノイ（午前3時40分発）
EK101 ミラノ/マルペンサ（午前3時50分発）
EK504 ムンバイ（午前3時55分発）
EK658 マレ（午前4時20分発）
EK510 デリー（午前4時20分発）
EK161 ダブリン（午前7時5分発）
EK159 オスロ（午前7時35分発）
EK035 ニューカッスル（午前7時25分発）
EK141 マドリード（午前7時発）
EK133 モスクワ/ドモジェドヴォ（午前6時55分発）
EK073 パリ/シャルル・ド・ゴール（午前7時発）
EK819 リヤド（午前7時発）
EK805 ジェッダ（午前7時5分発）
EK039 バーミンガム（午前7時10分発）
EK179 ワルシャワ（午前7時35分発）
EK001 ロンドン/ヒースロー（午前7時15分発）
EK751 カサブランカ（午前7時25分発）
EK787 アビジャン（午前7時25分発）
EK055 デュッセルドルフ（午前7時50分発）
EK139 プラハ（午前8時10分発）
EK709 モーリシャス（午前7時55分発）
EK097 ローマ/フィウミチーノ（午前8時40分発）
EK045 フランクフルト（午前7時55分発）
EK247 ブエノスアイレス（午前8時5分発）
EK127 ウィーン（午前8時25分発）
EK059 ハンブルク（午前8時15分発）
EK927 カイロ（午前8時10分発）
EK089 ジュネーブ（午前8時40分発）
EK312 東京/羽田（午前8時20分発）
EK225 サンフランシスコ（午前8時50分発）
EK370 ダナン（午前8時55分発）
EK261 サンパウロ（午前9時5分発）
EK770 ケープタウン（午前9時10分発）
EK123 イスタンブール（午前10時発）
EK304 上海/浦東（午前9時15分発）
EK111 ブダペスト（午前9時35分発）
EK713 ハラレ（午前9時15分発）
EK723 アディスアベバ（午前9時25分発）
EK506 ムンバイ（午前9時25分発）
EK334 マニラ（午前9時25分発）
EK392 ホーチミン（午前9時35分発）
EK652 コロンボ（午前9時40分発）
EK235 シカゴ（午前9時45分発）
EK516 デリー（午前9時55分発）
EK406 メルボルン（午前10時発）
EK448 オークランド（午前10時5分発）
EK654 コロンボ（午前10時5分発）
EK412 クライストチャーチ（午前10時15分発）
EK209 ニューヨーク/ニューアーク（午前10時半発）
EK783 ラゴス（午前10時半発）
EK703 モーリシャス（午前10時半発）
EK396 プーケット（午前10時35分発）
EK342 クアラルンプール（午前10時40分発）
EK380 香港（午前10時40分発）
EK362 広州（午前10時50分発）
EK358 ジャカルタ（午前10時55分発）
EK031 ロンドン/ヒースロー（午前11時40分発）
EK502 ムンバイ（午後1時15分発）
EK566 ベンガルール（午後1時35分発）
EK019 マンチェスター（午後1時35分発）
EK163 ダブリン（午後2時5分発）
EK131 モスクワ/ドモジェドヴォ（午後1時50分発）
EK193 リスボン（午後2時発）
EK095 ローマ/フィウミチーノ（午後2時45分発）
EK003 ロンドン/ヒースロー（午後2時発）
EK075 パリ/シャルル・ド・ゴール（午後2時50分発）
EK143 マドリード（午後2時15分発）
EK175 サンクトペテルブルク（午後2時10分発）
EK809 メディナ（午後2時20分発）
EK023 エディンバラ（午後2時20分発）
EK765 ヨハネスブルグ（午後2時25分発）
EK047 フランクフルト（午後2時半発）
EK528 ハイデラバード（午後2時45分発）
EK051 ミュンヘン（午後3時発）
EK923 カイロ（午後3時発）
EK085 チューリッヒ（午後3時25分発）
EK514 デリー（午後3時10分発）
EK005 ロンドン/ヒースロー（午後3時40分発）
EK803 ジェッダ（午後3時45分発）
EK069 ロンドン/ガトウィック（午後4時15分発）
EK336 マニラ（午後5時55分発）
EK602 カラチ（午後6時10分発）
EK314 シンガポール（午後9時発）
EK522 ティルバナンタプーラム（午後9時半発）
EK524 ハイデラバード（午後9時半発）
EK512 デリー（午後9時半発）
EK568 ベンガルール（午後9時35分発）
EK500 ムンバイ（午後9時40分発）
EK532 コーチ（午後9時40分発）
EK622 ラホール（午後9時50分発）
EK538 アーメダバード（午後10時50分発）