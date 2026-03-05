「わたしらしく生きるプロジェクト」。

今回お伝えするのは女性アスリートの健康課題です。





月経によってパフォーマンスが下がると回答した広島県内の女性トップアスリートは、「50パーセント」。トップアスリートであっても女性特有の健康課題に悩んでいる現実があります。



こうした課題を「個人の悩み」にせずチームや社会で考えるイベントを有田優理香アナウンサーが取材しました。





2月28日、ハンドボール・イズミメイプルレッズの試合が行われ3000人を超える観客でにぎわいました。この日会場では試合にあわせてもう1つイベントが行われました。リーグHが国際女性デーに合わせて開いたトークショー。テーマは、「女性アスリートの体調管理を“個人の悩み”から“チームと社会の課題”へ」。元日本代表アスリートや医療の専門家、現役のハンドボール選手らが登壇し、意見を交わしました。その中で語られたのが体の不調を周囲に伝えにくい競技現場の現実です。■メイプルレッズ・三橋未来選手「練習を抜けることが怖い。1日練習だと毎回鎮痛剤を飲んでいる選手も多くて。ダメだと分かっているけどやってしまう。トップアスリートの中でも課題があるので。」■大山加奈さん（元バレーボール日本代表）「監督やコーチに言えないのは大きな課題だった。自分の体や心の健康よりも勝利の方が大事で最優先にして きた部分があるので自分個人の問題で耐えればいい我慢すればいいというのがあった。」月経症状が競技に影響し悩むアスリートも少なくありません。しかし、指導者やチーム関係者に相談した経験がある人は1割に満たないという研究もあります。こうした中月経の悩みをチーム内で共有できる環境づくりが求められています。その具体例として紹介されたのがメイプルレッズのユニホームです。■三橋未来選手「もともとユニホームは上下赤だったが選手の意見を取り入れながら下のズボンを紺色にした。」■大山加奈さん「紺になったのはそういうところ（月経）が影響してる？」■三橋未来選手「動きやすい形で作らせてもらった。」■大山加奈さん「素晴らしい。」トップアスリートだけでなく、若い世代にも関わる課題です。女性アスリートを周囲がどう支えていくのか。いま問われています。■有田優理香「今後何が大事になってくる？」■大山加奈さん「選手を支える人の意識改革は重要になる。みんなでアスリートを支える守ることをしないといけない。」月経など体調の問題を個人の努力や我慢に任せるのではなく、チームや社会で支えていくこと。トークショーでは女性アスリートを取り巻く環境づくりの必要性が議論されました。イズミメイプルレッズでは例えばユニホームのパンツを紺色に変更したり、選手の声をもとに環境づくりが進められています。ただ、こうした環境が整っているのはプロなどトップチームが中心です。部活動などではまだ十分とは言えないケースもあります。だからこそ指導者や保護者など身近にいる大人が正しい知識を持って選手を支えていくことが大切だと大山加奈さんは話していました。また、これはアスリートだけでなく、月経など体調の悩みを抱える多くの女性にも関わるテーマです。女性ホルモンへの影響は、パフォーマンスの低下だけでなく将来の不妊などその後の人生に関わる可能性も指摘されています。周囲の理解も含めて、一緒に考えていくことが大切です。【2026年3月5日放送】